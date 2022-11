Celebrare le festività con i gioielli e orologi Chanel

Per le feste di fine anno, Chanel presenta una selezione di gioielli e orologi dove beige, oro giallo, rosa o bianco, ceramica e diamanti si incontrano. Ecco che gli Ambassador Chanel Soo Joo Park, Giedre Dukauskaite e Adesuwa Aighewi, Matthew Bell e Reece Nelson indossano gioielli della collezione COCO CRUSH, LES INFINIS DE CAMÉLIA, ETERNAL N°5, J12 e PREMIÈRE.

Anello COCO CRUSH con motivo trapuntato, modello mini, in oro beige 18 carati e diamanti. Orecchini COCO CRUSH con motivo trapuntato in oro bianco 18 carati e diamanti. Collana lunga trasformabile LES INFINIS DE CAMÉLIA in oro rosa 18 carati e diamanti. Grazie ai suoi due fermagli a clip che possono essere fissati lungo tutta la catena, questa collana può essere indossata in molteplici modi: come collana lunga, come collana a doppia fila, come collana a Y o come braccialetto.

Orecchini ETERNAL N°5 trasformabili, in oro beige 18 carati e diamanti. La lunghezza di uno di questi due orecchini è regolabile: in versione lunga attaccata dietro il lobo o come semplice orecchini a bottone. Orologio J12 in 33mm, in ceramica bianca ad alta resistenza, dotato di movimento automatico Calibro di Manifattura 12.2.

Orologio ORIGINAL FIRST EDITION in acciaio rivestito in oro giallo 18 carati e bracciale a catena intrecciato con un nastro in pelle nera. Orologio ORIGINAL FIRST EDITION in acciaio rivestito in oro giallo 18 carati e bracciale a catena intrecciato con un nastro in pelle nera.

