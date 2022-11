Capello Point inaugura due nuovi store a Padova e a La Spezia

Capello Point, brand italiano, con alle spalle una storia di 20 anni di successi, continua la sua ascesa imponendosi nuovamente come punto di riferimento essenziale per i consumatori che ricercano prodotti beauty innovativi di altissima qualità. E lo fa aprendo al pubblico due nuovi store arrivando a quota 76 negozi in Italia. E’ stato inaugurato, in una delle vie nevralgiche dello shopping padovano, il punto vendita in Via Roma 52, a Padova. Lo store esteso su 40mq è stato pensato per inserirsi perfettamente nella struttura storica pre-esistente con l’obiettivo dichiarato di valorizzare il pregio architettonico in stile Liberty del palazzo che lo ospita: per questo l’iconico portale Capello Point si inserisce nella struttura esistente in ferro battuto accuratamente lavorata, dando un tocco del tutto particolare all’ingresso principale dello store.

Attraversandolo, gli ospiti si immergono in uno spazio perfettamente organizzato con espositori a muro in ferro e legno, dal design moderno ed elegante, sui quali spiccano insegne illuminate che guidano gli ospiti ad una facile lettura delle categorie esposte.

Successivamente, ha aperto le porte il nuovo punto vendita di La Spezia, all’interno del Centro Commerciale Le Terrazze, in Via Fontevivo 17. Lo store è caratterizzato da tre bellissime lightbox esterne, posizionate strategicamente all’esterno del punto vendita per comunicare ai passanti, i prodotti e le novità che possono trovare all’interno del negozio. Lo store prevede due ingressi che faciliteranno il flusso, mentre lo spazio interno di 50mq permette una dislocazione più spaziosa dell’intera offerta di gamma. Anche in questo store il design degli arredi è semplice e raffinato e permette ad ogni cliente un facile accesso ai prodotti in esposizione sugli scaffali. Ad arricchire il layout del punto vendita, un’isola freestanding dedicata agli styling tools di Salon Studio Professional con inclusa una postazione adibita alla dimostrazione e prova gratuita del prodotto.

All’interno di ogni store, Capello Point offre una vastissima proposta di referenze cosmetiche in grado di soddisfare ogni tipologia di esigenza. I due store saranno presidiati dalle beauty consultant Capello Point, figure altamente professionali e formate in grado di offrire una consulenza personalizzata al fine di individuare la migliore routine di bellezza per ciascuna cliente.

www.capellopoint.it