Megamare, un profumo per portare il mare sempre con sé

Lanciato sul mercato nel 2019, Megamare di Orto Parisi è una fragranza del gruppo Aromatico Acquatico unisex da una idea di Alessandro Gualtieri. Ispirandosi alle acque del mare, intese come totalità e parte dell’infinito, racchiude nel suo nome tutta la sua particolare attenzione verso il sentimento di eternità che vuole essere raffigurato in una profumazione. Come un respiro senza tempo è un profumo sofisticato e fragile allo stesso tempo. Orto Parisi Megamare, è una fragranza che ti avvolge e ti porta con il pensiero in paesi lontani da esplorare fino in fondo.

La confezione particolare e accattivante, ha il tappo in metallo pesante con finiture argentate. Bellissima la rappresentazione della corrosione causata dall’acqua di mare, presente sulla chiusura, impreziosita allo stesso tempo da un intarsio in madreperla. La bottiglia è ispirata alle fiaschette antiche, ad indicare il saper sanare la sete. Gualtieri ha pensato alla struttura della confezione, così che fosse maneggevole proprio per rispecchiarne l’idea di praticità e consistenza. Un prodotto che al tatto risulta quindi non eccessivamente piccolo nè leggero. Sull’etichetta un altro richiamo del mare, con un elegante motivo a spina di pesce. La famiglia olfattiva di riferimento è quella dell’aromatico acquatico. A primo impatto rilascia note di Legno di Cashemire e Zucchero filato a cui segue un cuore di Patchouli, Cipriol, per poi lasciare spazio al Muschio, Oud.

Megamare rientra tra le fragranze persistenti che restano sulla pelle senza abbandonarci poco dopo averlo indossato. Sicuramente incarna l’emblema dell’uomo che ritrova la sua libertà dopo periodi bui, che ha voglia di evadere tra le note marine. Allo stesso tempo incarna l’immagine della tradizione con il desiderio di restare incollati alla propria tradizione con un ricordo di note di canfora.

Un profumo di Orto Parisi, di sicuro punta di diamante della collezione, che ha subito fatto breccia nei clienti delle profumerie anche più di nicchia, spopolando come pochi altri nello scorso anno per il settore dei profumi unisex. Da non scordare il manifesto stesso e la filosofia sempre provocatoria della linea di Orto Parisi.

“Le parti del corpo dove vi è più odore sono quelle dove si raccoglie di più l’anima. Gli odori troppo forti ci sono diventati sgradevoli, perché l’eccesso d’anima è intollerabile nella misura che la nostra “animalità” è repressa e soffocata dalla nostra società. Questo progetto è il mio orto, l’ho piantato, concimato, coltivato e ho raccolto i suoi frutti. In Orto Parisi il corpo è vissuto come un giardino, gli odori sono il vero specchio della sua anima.”

La scelta dei nomi stessi riesce sempre a tener fede al profumo che accompagnano, che sia in maniera diretta e concreta, o anche in modo astratto così da ricrearne una suggestione aperta al pensiero che si associa all’olfatto. Una scelta di fragranze che non va verso il coinvolgimento di massa ma della ricerca anche a volte di nocchia per dare carattere e personalità a chi li indossi. Miramare si tratta senza ombra di dubbio di una fragranza che lascia il segno, anche grazie alla sua persistenza che vi farà notare in mezzo al mucchio. Per chi non ama stare al centro dell’attenzione o che non gradisce non passare inosservati, può essere un profumo meno indicato, ma di sicuro sarà difficile smettere di portarlo una volta provato.