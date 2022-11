Lanificio Colombo svela il suo nuovo concept del flagship di Milano

Un nuovo concept di elementi essenziali e sofisticati, racconta in chiave moderna la filosofia del luxury understatement identità del Lanificio Colombo. Il restyling del flagship store in Via della Spiga 33 permette di scoprire l’evoluzione del brand attraverso un’esperienza multisensoriale. L’arte nella lavorazione delle Fibre Nobile raggiunge la massima espressione nei capi in BIO CASHMERE. Ottenuti da una filiera totalmente biologica, rispondono ai requisiti previsti del Gots (Global Organic Textile Standard), un importante standard di certificazione della produzione sostenibile di capi e manufatti tessili che riconosce il titolo di “biologico”.

La preziosità del Kid Cashmere, del Kid Wool 12.8 e del Cashmere Fleece, si percepisce anche attraverso la fluidità delle immagini proiettate dal grande videowall, che diventa elemento catalizzatore. La nuova immagine contemporanea è il risultato dalla sapiente combinazione di materiali nobili e preziosi, accostati con armonia: il pavimento in marmo bianco di Namibia con inserto in castagno naturale, le boiseriè dal disegno tridimensionale, i contenitori in legno naturale, le mensole e i dettagli in metallo dalla finitura in ottone brunito.

L’attenzione del brand ai temi della sostenibilità si ritrova nella scelta di materiali naturali che riflettono i concetti di bio-architettura, supportati dal processo progettuale particolarmente attento all’impatto ambientale. La nuova Boutique Colombo, che sarà inaugurata il 29 novembre, offre un’esperienza privilegiata agli ospiti: un viaggio alla scoperta dell’eccellenza attraverso la cultura della qualità.

it.lanificiocolombo.com