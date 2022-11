Tre composizioni olfattive per Blue de Chanel

Non assomiglia a nessun altro. La sua firma è contrassegnata da un’unicità espressa da un blu notte misterioso che sfida le convenzioni attraverso ognuna delle sue sfumature. Il profumo BLEU DE CHANEL ha aperto una nuova strada olfattiva, superando lo status quo per divenire il colore di un nuovo orizzonte urbano e moderno, caratterizzato dall’accento inedito di una fragranza aromatico-boschiva. Sin dal suo lancio nel 2010, BLEU DE CHANEL Eau de Toilette è divenuto l’emblema di una nuova idea di mascolinità. Il profumo di un uomo che non ha paura di mostrare la sensibilità che si cela dietro al suo carattere forte.

Trasportate da una musicalità che esprime tutta la potenza delle sue sfumature, le diverse sfaccettature di BLEU DE CHANEL sono esplorate attraverso tre interpretazioni. Non si tratta di semplici variazioni d’intensità delle note originali: CHANEL ha composto ognuna di esse con grande maestria, lanciando una Eau de Parfum sensuale nel 2014, seguita da un Parfum sofisticato nel 2018. Ognuna rivela una sfaccettatura elegante e una firma inconfondibile.

BLEU DE CHANEL Eau de Toilette: per questa prima composizione, Jacques Polge (Creatore dei Profumi CHANEL dal 1978 al 2014)

sceglie di giocare con i paradossi e immagina una fragranza che associ la freschezza degli agrumi alla potenza di un accordo aromatico. L’energia elettrizzante di questa firma fresca e luminosa è riscaldata da note cedrate secche, unite al legno di sandalo della Nuova Caledonia. Segnato dalla luminosità di una gamma di note esperidate e da un accordo aromatico, BLEU DE CHANEL Eau de Parfum esprime un senso di libertà. Per la sua seconda composizione, Jacques Polge enfatizza la sfaccettatura più sfumata del vetiver: la sua freschezza. Il profumiere la avvolge con note cedrate e ambrate, rotonde e sensuali.

Dal 2015 è Olivier Polge (figlio di Jacques) a creare i profumi per CHANEL, e libera la fragranza in tutta la sua potenza trasmettendo la sua intensità a BLEU DE CHANEL Parfum. Un prezioso accordo di cedro e sandalo della Nuova Caledonia ne prolunga la freschezza aromatica. La sua intensità generosa rivela una raffinatezza senza limiti, che crea un’alchimia misteriosa e unica con la pelle di chi lo indossa. Il flacone di BLEU DE CHANEL è di una purezza radicale, monolitico, dalle linee squadrate, che trasmette sicurezza di sé. Minimalista ed essenziale, è pensato per una mano maschile. Il tappo magnetico si apre con un gesto deciso e fluido: connubio di estetica e funzionalità, secondo un principio caro a CHANEL. Eleganza estrema, le sue linee si fondono in un blu inedito. Una tinta complessa, che si svela in un chiaroscuro misterioso.

Per l’Eau de Toilette, si staglia come una luce blu al neon nel buio della notte. Poi si fa più densa, quasi metallizzata, nell’Eau de Parfum. Una nuance talmente scura che sfuma nel nero assoluto, concentrando tutta l’intensità dei pigmenti per trasfigurarsi per fondersi nel Parfum. Un blu indefinibile sotto ogni angolazione, inafferrabile nei suoi riflessi cangianti.

Contrastato e inatteso, BLEU DE CHANEL ha catturato lo spirito del proprio tempo e lo ha trasceso attraverso la modernità atemporale delle sue tre interpretazioni. Vibrante di emozioni in tutte le sue forme, è divenuto il profumo di un uomo affascinante e carismatico, l’espressione della sua personalità sicura di sé e al contempo sensibile.

