Coccole sostenibili sotto l’albero da Caudalie

Anche in occasione delle prossime feste, Caudalie sottolinea il suo impegno per il pianeta e propone una speciale selezione di cofanetti con i suoi prodotti cult, tutti rigorosamente plastic free e completamente riciclabili, made in France per ridurre al minimo le emissioni e ottimizzati nelle dimensioni per limitare l’utilizzo di materiale in eccesso.

Coffret Resveratrol Lift

Resveratrol Lift Crème Cachemire Redensifiante 50ml

Resveratrol Lift Soin Liftant Regard 15ml

Resveratrol Lift Crème Tisane de Nuit 15ml

Coffret Thé des Vignes

l’Eau Fraiche cult Caudalie Thé des Vignes – 100ml

Thé des Vignes Soin Corps Nourissant Hyaloronique – 150ml

Coffret Vinotherapist

Vinotherapist Baume Corps Vegan Relipidant

Vinotherapist Crème Regeneratrice Mains et Ongles

Coffret Premier Cru – Per combattere gli 8 segni del tempo

Premerie Cru La Crème 50ml

Premier Cru La Crème Yeux 5ml

Premier Cru La Crème Riche 15ml

Spa Voucher per regalare un momento di benessere con un trattamento viso o corpo – durata trattamento 50’

it.caudalie.com/