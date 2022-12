Interamente rivestita di diamanti, questa preziosa versione di un modello già esistente è stata ridisegnata per garantire forme perfettamente proporzionate. L’orologio Traditionnelle Fasi Lunari di Vacheron Constantin esibisce una cassa dal diametro di 37,5 mm che ospita un quadrante caratterizzato dalla tecnica dell’incastonatura a neve, che prevede la disposizione casuale di 548 diamanti taglio rotondo di dieci diametri diversi – da 0,7 a 1,5 mm – per ottenere un suggestivo effetto di fusione con la luce.

Oltre all’incastonatura, che richiede un maestro artigiano esperto, in grado di padroneggiare lo spazio disponibile, l’altra difficoltà consiste nel riuscire a circondare le fasi lunari, seguire la curva dell’indicazione della riserva di carica e avvolgere gli indici in oro bianco. Il contatore dei piccoli secondi è impreziosito da 38 diamanti attorniati da 24 pietre che ne migliorano la leggibilità. L’incastonatura a griffe comprende 225 diamanti taglio rotondo per un peso totale di circa 4,8 carati, che adornano la lunetta, la carrure, le anse e la corona.

L’orologio Traditionnelle fasi lunari in oro bianco è stato ridisegnato per garantire un’eleganza ottimale e forme armoniosamente equilibrate. Alimentato dal calibro 1410 AS, il segnatempo visualizza fasi lunari ad elevata precisione su un disco blu tempestato di stelle e non necessita di correzioni per 122 anni. La stessa tonalità blu notte è ripresa dall’intarsio in madreperla utilizzato per indicare la riserva di carica di 40 ore e dal cinturino intercambiabile, che si sostituisce semplicemente premendo un pulsante, senza bisogno di utilizzare strumenti. Questo segnatempo è certificato con il Punzone di Ginevra.

