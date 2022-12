Eau du Soir Edizione Limitata 2022 by Sisley-Paris

Nel 2022, Christine d’Ornano invita per la seconda volta l’artista franco-americana Sydney Albertini a decorare il flacone di Eau du Soir, fragranza emblematica e patrimonio olfattivo di Sisley-Paris. Newyorkese nata a Parigi, Sydney Albertini si è distinta come artista multidisciplinare, lavorando nell’ambito della pittura, scultura, ma anche del tessile (maglieria e tessitura) e della ceramica. Già creatrice della decorazione dell’Edizione Limitata 2020, che aveva impreziosito con un profondo cielo chimerico, quest’anno Sydney Albertini veste Eau du Soir con motivi grafici e colorati.

Ispirata a una serie di figure e volti astratti disegnati a carboncino su carta marrone, che esplorano il tema del “nascondere per rivelare di più”, la decorazione dell’Edizione Limitata 2022 mette in risalto colore, movimento e femminilità. Il disegno prende vita sul flacone e sull’astuccio come un drappeggio, nascondendo un volto che si intravede sotto i tratti del pennello. Lo scultoreo bouchon corona questo nuovo flacone effimero, custode dell’emblematico sillage chypre di Eau du Soir, profumo icona della Maison.

A Parigi, nell’ambito del programma stagionale Trois Cinq Friedland, Sisley ospita una mostra che riunisce un medley delle opere di Sydney Albertini, in continuità con le sue mostre a New York, Tokyo e in alcune prestigiose gallerie internazionali. Le sue opere oggi sono conservate negli Stati Uniti in numerose collezioni d’arte, private o pubbliche.

