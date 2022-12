Agnostico Artist 2022, la Limited Edition Bullfrog

Anche quest’anno si rinnova l’incontro tra Bullfrog e il modo dell’arte: Agnostico, il prodotto best seller per barba e capelli, si veste per le feste grazie alla preziosa collaborazione con Alessandro Ripane, un artista che re-interpreta lo spirito e il carattere della mitica rana in chiave galattica. Alessandro, illustratore genovese appassionato di animali selvaggi e super-eroi, ha disegnato per il Natale 2022 una Limited Edition del celebre Balsamo Multifunzione in tre versioni colore, così il must have Bullfrog che cambia abito nelle occasioni speciali è pronto a conquistare uno spazio esclusivo tra le stelle comete e anche sotto l’albero di Natale.

Alleato numero uno della cura di barba, ottimo anche per nutrire i capelli senza appesantirli, ideale come idratante per viso e corpo, perfetto per spegnere le irritazioni della pelle dopo la rasatura, inconfondibile grazie alla profumazione – un inconfondibile cocktail legnoso, aromatico caratterizzato dalla nota d’anice in testa, cuoio e tabacco nel corpo e Bay Rum nel fondo – Agnostico invita a una nuova avventura: dai lontani Caraibi, da cui la leggendaria fragranza trae origine, alla magia interstellare della matita di Ripane.

Grazie a un terzo occhio, via d’accesso a un universo extra-terreno, la mitica rana esplora nei packaging da collezione nuovi mondi coloratissimi, a bordo di un razzo, poi, nelle gift-box disponibili in due formati, ci trasporta nella dimensione parallela di un Natale davvero spaziale. La Limited Edition è disponibile anche on-line mentre le gift-box vi attendono nei barber shop Bullfrog: un’occasione per regalarsi un momento di relax e grooming a regola d’arte e per scegliere Agnostico, il regalo d’autore assolutamente perfetto per chi crede e per chi non crede in Babbo Natale.

