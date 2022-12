Carl Hansen & Son presenta i Nesting Tables

Introdotti al grande pubblico per la prima volta nel 1952, i Nesting Tables disegnati da Hans J. Wegner per Carl Hansen & Son, sono caratterizzati da un aspetto leggero e organico che conferisce loro l’identità distintiva tipica di Wegner, dove nulla è lasciato al caso. Hans J. Wegner aveva un talento molto speciale nel progettare mobili che fossero in armonia con l’ambiente circostante e che avessero, al contempo, uno stile fortemente innovativo.

I nuovi Nesting Tables sono costituiti da tre tavoli che possono essere utilizzati insieme o separatamente. Grazie al loro aspetto leggero e discreto, i tavoli si integrano facilmente con qualsiasi stile di arredamento.

Hans J. Wegner era molto attento sia ai dettagli che al design nel suo complesso ed era noto per l’armonia tra dimensioni e materiali diversi che i suoi complementi vantavano. Quindi, tutte le parti che compongono i tre Nesting Tables vengono ridimensionate in proporzione al rispettivo tavolo per ottenere un insieme armonioso; in altre parole, i piani e le gambe sono adattati a ogni singolo tavolo. Altri dettagli distintivi di Wegner sono le gambe del tavolo, arrotondate e affusolate, e le sottili curve sui montanti anteriori e posteriori, che conferiscono al design un aspetto organico e piacevole. I classici giunti a incastro, che richiedono un alto grado di artigianalità, aggiungono il tocco finale.

Knud Erik Hansen, Amministratore delegato di Carl Hansen & Son, afferma: “Hans J. Wegner aveva la capacità unica di combinare estetica e funzionalità e le sue linee caratteristiche sono chiare nel design minimalista ma organico dei tavoli”. Continua: “In Carl Hansen & Son produciamo mobili progettati da Hans J. Wegner da più di 70 anni e siamo onorati di aggiungere i bellissimi Nesting Tables alla nostra collezione. Questi tavolini si abbinano perfettamente alla Wing Chair o alla Mama Bear Chair di Wegner, ma sono anche perfetti come tavolini da caffè per il più piccolo CH72 Sofa”. I CH004 Nesting Tables saranno disponibili nei negozi a partire da febbraio 2023.

