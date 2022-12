Les Essentiels du Maquillage: la linea di Eisenberg presenta 3 novità musthave

Con oltre 20 anni di esperienza nel mondo della bellezza e della ricerca scientifica, l’expertise di Eisenberg è racchiusa nello spirito innovativo di ogni suo prodotto. Ideata e sviluppata da José Eisenberg, la linea di Makeup Les Essentiels du Maquillage rappresenta la perfetta fusione tra l’expertise del brand nello skincare e la nota esperienza del fondatore nel mondo del fashion e della ricerca. EISENBERG amplia la collezione con 3 novità makeup che combinano perfetta eleganza a formule altamente performanti. Classici cult per incarnato, ciglia, sopracciglia e labbra che esaltano la naturale e sofisticata bellezza e offrono benefici di trattamento skincare. Versatili e facili da applicare, sono perfetti per ogni occasione e adatti ad ogni stagione e stile.

POUDRE LIBRE EFFET FLOUTANT & ULTRA-PERFECTEUR

La sua formula contiene polvere di linfa ricavata dal gambo di Bamboo che trattiene sudore e sebo in eccesso mentre il complesso rivitalizzante idrata, previene la formazione di radicali liberi e rivitalizza la pelle restituendole luminosità.

La sua texture regala un delicato e sottile velo sulla pelle senza accentuare linee sottili e pori. Nasconde delicatamente le imperfezioni, uniforma l’incarnato e dona un finish radioso e naturale. Disponibile in 2 shades, si adatta a tutte le tipologie e toni di pelle regalando un incarnato uniforme e luminoso. La pelle appare vellutata e dal finish naturale.

MASCARA DÉFINITION SOURCILS & BASE POUR LES CILS

Un mascara 2 in 1 che definisce visibilmente e intensifica il volume di ciglia e sopracciglia. Questo prodotto è formulato con estratto di Lupino Bianco dalle proprietà rivitalizzanti e fibre di Nylon che aderiscono alle ciglia e sopracciglia per un effetto 3D. Le sopracciglia sono definite e volumizzate. Le ciglia appaiono più lunghe e folte, pronte per l’applicazione del mascara. Perfetto per un aspetto naturale e una definizione impeccabile. Disponibile in 3 shades, la sua formula in crema leggera si adatta a tutte le tipologie di pelle.

Le sopracciglia appaiono definite e visibilmente più piene. Le ciglia appaiono più lunghe e più voluminose, pronte per un tocco di mascara per un risultato eccezionale. Lo scovolino applicatore garantisce una corretta applicazione del prodotto e cattura persino le ciglia più corte.

J.E. ROUGE

Un rivoluzionario rossetto per labbra sane e dal colore intenso. Questo prodotto è ricco di proprietà nutritive date dall’estratto di fiori di Orchidea e di proprietà antiossidanti grazie alla Vitamina E che donano alle labbra idratazione e comfort. Disponibile in 4 tinte che si adattano perfettamente a tutti i tipi di pelle.

