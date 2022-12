La borsa scolpita nei cristalli by Benedetta Bruzziches

Un’architettura dinamica, una composizione scolpita dalla volumetria esagerata, un’opera paragonabile a un pezzo unico di arte contemporanea. Queste sono solo alcune delle prime cose che riaffiorano alla mente davanti alla borsa “Bisbetica Domata” di Benedetta Bruzziches.

La superficialità che risiede nel mondo della moda si azzera per dimostrare come il mondo dell’arte e quello del fashion possano comunicare, convivere e collaborare insieme. “Io la chiamo la danza della creazione e penso alle le mie borse come uno stargate per approdare ad una atmosfera nuova o come un amuleto per aprire quella porta nascosta nella profondità dei nostri labirinti” – dice Benedetta Bruzziches. La borsa Bisbetica Domata si presenta come il modello più complesso della collezione Fall/Winter 2022, un vero e proprio accessorio che sembra scolpito nei cristalli.

benedetta-bruzziches.com