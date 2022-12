Maria Galland Paris presenta la preziosa 1000 L’Absolu

Per questo Natale la lussuosa linea 1000 L’ABSOLU Limited Edition di Maria Galland Paris cambia veste e viene proposta in una confezione dorata: un’idea regalo sofisticata e lussuosa per celebrare le festività.

La linea 1000 L’Absolu è la gamma di prodotti anti-age pensata per le pelli secche. La formula è arricchita da Oro 24 Carati che stimola l’attività cellulare e dona un colorito fresco e luminoso, dall’estratto di Orchidea Nera che migliora la sintesi delle fibre di collagene e dall’estratto di perla che nutre e idrata profondamente la pelle.

1000 L’ABSOLU La Crème 50ml

La crema racchiude tutto il potere dell’oro a 24 carati e dei peptidi anti-età. Un trattamento che stimola la produzione di collagene e favorisce un’architettura cutanea soda e regolare: le rughe si riducono, i contorni del viso si ridefiniscono. La pelle appare più sana, l’incarnato è fresco e luminoso. Per una formula attiva al 100%, l’acqua è sostituita da idrolati di loto che leniscono la pelle e idrolati di kiwi che donano luminosità e idratazione. La texture ricca e vellutata della crema si fonde con la pelle e offre il massimo comfort. Ideale per la pelle secca.

1000 L’ABSOLU L’Elixir 30ml

L’Elixir concentra tutta la potenza dell’oro 24 carati e dei peptidi anti-età. Un trattamento che stimola la produzione di collagene e favorisce un’architettura cutanea soda e uniforme: le rughe si attenuano, i contorni del viso si ridefiniscono. La pelle appare più sana e l’incarnato più fresco e luminoso. Per una formula attiva al 100%, l’acqua è stata sostituita da idrosoli di loto che leniscono la pelle e da idrosoli di kiwi che donano luminosità e idratazione. La texture leggera e delicata del siero si fonde con la pelle e le dona il massimo comfort. Adatto ad ogni tipo di pelle.

1000 L’ABSOLU La Crème Légère 50ml

La Crema Leggera racchiude tutto il potere dell’oro a 24 carati e dei peptidi anti-età. Un trattamento che stimola la produzione di collagene e favorisce un’architettura cutanea soda e regolare: le rughe si riducono e i contorni del viso si ridefiniscono. La pelle appare più sana, il colorito è fresco e luminoso. Per una formula attivata al 100%, l’acqua è sostituita da idrolati di loto, che leniscono la pelle, e idrolati di kiwi, che donano luminosità e idratazione. La texture in crema, leggera e vellutata, si fonde con la pelle e offre il massimo comfort. Adatto a tutte le tipologie di pelle.

