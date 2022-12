In occasione di un evento esclusivo o di un particolare momento celebrativo, anche il proprio look richiede un tocco unico. Le creazioni di Salvatore Piccione sono pensate per impreziosire l’aspetto di ogni singola donna, la quale può far emergere tutta la propria personalità all’interno di capi unici. I volumi smisurati valorizzano la silhouette, rendendola affusolata dentro queste costruzioni di tessuto volumetriche.

Colori brillanti che insieme alle gemme e i brillanti applicati a ridosso delle cuciture creano un caleidoscopio vivace di energia. Ogni occasione necessita di un completo adatto, e Salvatore ha disegnato abiti pensati per le giovani donne di oggi che prendono parte a questo gioco di forme e ne diventano protagoniste. Un’eleganza raccontata dal punto di vista di Salvatore Piccione in continua evoluzione all’interno delle proprie creazioni. Una crescita senza freni, carica di gusto e di colore.

www.salvatorepiccione.com