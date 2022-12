Age Reverse Glow Primer Serum, la grande innovazione di Miamo

Miamo, il brand di cosmetica funzionale in farmacia, da sempre attento alle esigenze delle persone di tutte le età, ha indirizzato i suoi sforzi in ricerca in questo ultimo anno verso un ambito che non è più solo quello dello skincare, in cui eccelle per l’efficacia dei suoi sieri, tra i primi in Italia, ma verso il mondo estetico del make-up. Nasce così Age Reverse Glow Primer Serum, Illuminating Smoothing Serum, l’innovazione dermocosmetica potenziata in un siero rivoluzionario. La sua formula innovativa si prende cura anche dello stato più superficiale della pelle e aggiunge all’efficacia correttiva nel tempo, un risultato estetico immediato.

Age Reverse Glow Primer Serum agisce come:

un Primer sensazionale – con attivi naturali per minimizzare le rughe, i pori ed uniformare il colorito.

un Glow starordinario – grazie a finissimi pigmenti cristallini per far brillare la pelle.

un efficacissimo Siero antietà – grazie alla formula brevettata EPIGENAGE Ò e preziosi attivi liftanti e antiossidanti.

I risultati di questa nuova formula ibrida, che aggiunge o meglio “eleva” un prodotto di make-up alla dimensione curativa dello skincare, sono sorprendenti:

Grana levigata

Viso liftato

Pelle luminosa

Rughe ridotte

Age Reverse Glow Primer Serum è un prodotto multi-azione e multi-benefit grazie a una composizione eccezionale, con il 90% di ingredienti naturali e con principi attivi innovativi che ne garantiscono l’efficacia. Adatto per ogni tipo di pelle e per tutte le età, Age Reverse Glow Primer Serum, è il prodotto ideale per la sua trasversalità nell’uso, completando ogni beauty routine.

L’applicazione di poche gocce (3-4) è consigliata in diversi momenti:

È la base ideale per il make-up .

Da usare anche sopra il trucco come Glow rinfrescate, da portare in borsetta anche durante la giornata.

Come siero anti-age, al mattino o alla sera.

La ricerca in Miamo è uno degli aspetti più caratterizzanti del brand, che ha fondato il suo successo proprio sull’efficacia e l’innovazione delle sue formule.

miamo.com