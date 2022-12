Collezione di orologi The Skull King by Philipp Plein

Philipp Plein per la nuova collezione di orologi The Skull King mette al centro della scena il proprio simbolo più estremo ed iconico ed espressione del carattere audace del marchio: il teschio. La collezione, declinata in due versioni dello stesso modello, incorona il teschio come elemento attorno al quale lo stilista fa gravitare una serie di dettagli della propria iconografia.

La cassa in acciaio ultrasottile di 40 mm di diametro gioca con i volumi e le sfaccettature delle anse per creare un’illusione, una cassa rotonda che asseconda la forma esagonale del logo del brand. L’orologio nella versione “total black” con cassa in acciaio con finitura IP nero e cinturino di silicone nero, propone un teschio tridimensionale di color oro con logo Philipp Plein al centro del quadrante abbinato agli indici dai profili dorati. Il logo si trova anche stampato in rilievo sul cinturino (fibbia ad ardiglione).

Nella versione dell’orologio con cassa e bracciale in acciaio, il teschio tridimensionale sfaccettato è proposto nero su nero per un effetto “rock” del quadrante. Il logo Philipp Plein trova spazio a ore 12 e inciso sul bracciale d’acciaio (chiusura deployante). Gli orologi della collezione The Skull King di Philipp Plein montano un movimento al quarzo Myota GL 22.

