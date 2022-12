Le maschere viso must-have firmate Eisenberg Paris

Illuminanti, lenitive, energizzanti, idratanti, le maschere viso sono dei validi alleati per la cura della pelle, hanno un’elevata percentuale di principi attivi, sono facili da applicare e garantiscono risultati efficaci in tempi rapidi. Eisenberg presenta le sue maschere must-have, irrinunciabili per una corretta beauty routine e per regalarsi un momento di puro piacere. Innanzitutto è necessario preparare la pelle con un prodotto di detersione e esfoliazione.

Exfoliant Lissant Express, un gel esfoliante dall’azione ultra rapida per esfoliare le impurità del viso, eliminare dolcemente le cellule morte e stimolare la micro-circolazione sanguigna, garantendo così un rapido e proficuo processo di rinnovamento cellulare. La sua formula a base di particelle micronizzate di roccia vulcanica e capsule di vitamina A ed E permette una maggiore penetrazione del trattamento in profondità e un’esfoliazione meccanica. Particolarmente adatta nei trattamenti anti-età, la Vitamina A contribuisce ad aumentare la presenza di collagene della pelle migliorandone le funzioni naturali e favorendo l’attività enzimatica. La vitamina E risulta essenziale grazie alla sua azione anti-ossidante e idratante, migliora l’elasticità della pelle e svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione dei danni causati alla pelle dai raggi solari. L’incarnato appare più luminoso, la texture della pelle più sottile e i pori più liberi.

Masque Fondant Reparteur, la maschera dalla texture in crema, fondente e delicata, che lenisce immediatamente e ripara la cute.

La Formula Trio-Moléculaire, l’estratto di Boswellia Serrata e l’estratto di Cellule Staminali di Foglie di Lampone dalle proprietà antiossidanti, anti-infiammatorie e protettrici del DNA assicurano un’azione anti-età, rigenerante e calmante. Gli oli naturali di Avocado e di Mandorla Dolce, associati al Burro di Karité, conferiscono un’idratazione e un confort perfetto per le pelli sensibili.

Masque Hydratation Totale, la maschera dalla texture in gel, perfetta per chi ama regalarsi una piacevole sensazione di benessere e di freschezza immediate. Questa maschera super idratante ideale per viso e occhi, si presenta dal particolare colore verde e leviga, detossina e lenisce la pelle particolarmente disidratata. Risorsa di energia intensa, ricca di Acido Ialuronico, reidrata la pelle in profondità. Le Alghe Rosse equilibrano il pH, eliminano le tossine e leniscono la cute garantendo così una pelle subito luminosa, morbida e liscia.

Masque Tenseur Remodelant, una maschera magica dall’effetto energizzante e anti-fatica che agisce da “Lifting” cosmetico. La sua intensa azione anti-età, liftante e rassodante risulta visibile istantaneamente e per tutto il giorno. La sua formula in emulsione delicata contiene vitamine A ed E incapsulate, Oli di Semi d’Uva ed Estratti di Tè Verde che agiscono contro la perdita di elasticità, la presenza di rughe e di macchie di iper-pigmentazione. E’ ideale per il viso e occhi.

