Essenza – Absolute, The ultimate bathroom by Martini Interiors

Con questa proposta, Martini Interiors ha voluto presentare una nuova concezione di bagno, libera da ogni restrizione o limitazione. Nel progetto Essenza anche la sala da bagno, la stanza in cui ci si prende più cura di sé, diventa coerentemente integrata all’arredamento delle altre parti dell’abitazione. Grazie ad Absolute il concetto di benessere viene esaltato in uno spazio che supera il suo aspetto meramente funzionale diventando veicolo di relax a 360 gradi, senza uscire dalle mura domestiche.

Un’allure d’altri tempi dominata dall’abbinamento tra le ante in vetro Silver Square Bronzato e le finiture laccate Creta e Bianco Platino Perlato Glossy che concorrono a creare un poliedrico gioco di riflessi, per un risultato di estrema lucentezza ed eleganza.

A catturare l’attenzione il mobile centrale sospeso e con doppio lavello si distingue per il cromatico contrasto tra la sua cornice in finitura rame e il top in Cosmolite di Stone Italiana.

Integrato con il resto dell’ambiente l’armadio in nicchia ospita elegantemente accappatoi, biancheria e prodotti da toilette. Completano l’ensemble il marmo maestoso della pavimentazione e le laccature bianco platino glossy con inserti in acciaio Inox di boiserie e porta. Il bagno Absolute firmato Martini Interiors, al pari degli altri ambienti della casa, si plasma su misura di ogni singola esigenza per creare una scenografia personale dove immergersi totalmente grazie al pregio dei materiali e alla cura di ogni dettaglio.