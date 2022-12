Benessere esclusivo all’Hotel Gardena di Ortisei

Per il Ponte dell’Immacolata, la magia dell’atmosfera prenatalizia sarà tutta da gustare all’hotel Gardena Grödnerhof di Ortisei: l’apertura invernale è prevista per il 7 dicembre, data da segnare in agenda per chi desidera unire lo charme di un elegante hotel 5 stelle, con un’impeccabile Spa e un ristorante stellato. Il tutto immerso nell’incantevole scenario delle Dolomiti.

La speciale proposta prenatalizia coccola gli ospiti con un menu degustazione di 6 portate al ristorante gourmet Anna Stuben, (una stella Michelin e quattro cappelli Gault&Millau) e una serie di trattamenti “Gardena Signature” per rigenerarsi in vista delle Feste. L’occasione è ghiotta anche per essere pronti a trascorrere il Natale e a salutare l’anno nuovo con una ricarica di benessere, grazie ad una lezione individuale di yoga personalizzata, un peeling corpo agli oli essenziali per una pelle idratata e luminosa, un massaggio rilassante e un trattamento viso intensivo.

A dicembre, Ortisei diventa un pittoresco villaggio illuminato come fosse un presepe alpino a grandezza naturale: i mercatini di Natale punteggiano la valle regalando emozioni autentiche. I dolci tiepidi che profumano l’aria di cannella, le preziose statuine del presepe intagliate sapientemente a mano, le sciarpe calde come un abbraccio, gli addobbi natalizi creati meticolosamente dagli artigiani locali: camminare tra le bancarelle è un vero e proprio piacere. Per gli sportivi, amanti degli sport invernali, la Val Gardena è il luogo ideale per mettere gli sci ai piedi e scoprire le leggendarie piste, come il Sellaronda; la Saslong della Coppa del Mondo; il Seceda.

Per gli amanti del benessere la spa “Anais” è un luogo per staccare la spina e iniziare a sognare: si sogna sui lettini a infrarossi, nei floating beds, nei letti ad acqua riscaldati e nella vasca idromassaggio all’aperto. Si sogna anche nelle stanze relax e durante i trattamenti che invitano a rilassare corpo, mente e spirito, in particolare quelli ayurvedici, fiore all’occhiello di “Anais”. Si galleggia poi senza pensieri nella grande piscina panoramica, ci si scalda nella sauna finlandese, tra i vapori aromatici del bagno turco e nel dolce tepore della biosauna. Per le signore, la ladies-only spa propone un bagno di vapore e biosauna: un luogo speciale declinato tutto al femminile. L’elegante design contemporaneo caratterizza tutta l’area benessere: un piacere anche per gli occhi che accarezzano le linee minimaliste di un progetto architettonico innovativo.

Dopo un pomeriggio di benessere esclusivo, la serata si profila altrettanto interessante: al ristorante stellato Anna Stuben, un raffinato luogo di charme e tradizione, con tradizionali arredi in legno e stufe in maiolica, lo chef Reimond Brunner vizia il palato degli ospiti. Lo spettacolo che prende vita sulla tavola, coinvolge tutti i 5 sensi: non solo il gusto e l’olfatto festeggiano, ma anche la vista si sorprende per la creatività della presentazione delle pietanze. Il tovagliato, le posate, le ceramiche sono irresistibili per il tatto: le dita scorrono sui materiali pregiati e ricercati. La tranquillità e l’atmosfera ovattata sono musica per le orecchie.

