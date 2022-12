Un ventaglio di prodotti skincare mirati firmati KeyD

KeyD, nasce dalla profonda amicizia che lega Sarah e Diana, skincare addicted, business woman e mamme, che si sono poste l’obiettivo di sviluppare in chiave innovativa, una gamma di prodotti che possa risolvere gli inestetismi primari e temporanei della pelle. Non è il tipico brand di skincare che punta solo alla cura della pelle, ma è un marchio rivoluzionario che attraverso ricerca e innovazione, ridefinisce gli standard della beauty routine anti-age tradizionale puntando a contrastare con un ciclo di 30 giorni, in maniera mirata e funzionale, le esigenze della pelle dovute ad uno stile di vita in rapido cambiamento. Le nobili formulazioni, le texture innovative e le profumazioni delicate, offerte mediante un trattamento in monodose da portare sempre con sé, sono la soluzione perfetta per una bellezza unica e straordinaria.

Il gruppo target di riferimento di KeyD sono le persone con uno stile di vita movimentato, focalizzate sulle sfide giornaliere che si evolvono continuamente e che riflettono sul loro viso stress, cicli di sonno parziali, abitudini alimentari scorrette e uno stile di vita altalenante. La mission è univoca: regalare ai consumatori la “chiave giusta per far risplendere la pelle e allo stesso tempo proteggere il loro derma”.

KD–11 Pure Silver Dream – Crema Purificante Anti-Age

Questa crema giorno e notte purificante e opacizzante, dalla texture delicata e dal rapido assorbimento, è stata sviluppata per contrastare gli inestetismi derivanti dalla pelle impura. Particolarmente indicata anche per pelli sensibili, è un vero e proprio trattamento anti-età riequilibrante e opacizzante.

Principi attivi: Argento Colloidale (combatte l’insorgere delle impurità); Soluzione Biotecnologica Postbiotica di Proteine, Peptidi e Aminoacidi (stimola il rinnovamento cellulare proteggendo dagli agenti inquinanti); Miscela di Zenzero, Incenso e Vite (aiuta a decongestionare e mantenere intatta l’integrità della pelle); Estratto di Marrubbio Bianco (rende la pelle morbida, levigata, pura e radiosa, riducendo allo stesso tempo visibilmente i punti neri).

KD–21 Dazzling Diamond Glow – Crema Illuminante Anti-Age

Uno stile di vita altamente dinamico può lasciare segni anche sulla pelle rendendola opaca, stanca e spenta; proprio per questo, è fondamentale curarla con un ciclo mirato, ricco di pregiati principi attivi. Questa crema giorno e notte illuminante e dai poteri anti-età, migliora fin da subito la radiosità della pelle, potenziandone il tono e rendendo il viso liscio e radioso.

Principi attivi: Polvere di Diamante (garantisce vitalità e un effetto “young” mediante l’attivazione di naturali processi anti-invecchiamento e regala un’immediata lucentezza); Polvere di Perla (ricca di minerali, proteine e amminoacidi, mantiene la pelle liscia ed elastica prevenendo la pigmentazione e il tono irregolare); Vitamina C (inserita in forma stabilizzata, agisce da potente antiossidante e anti-radicali liberi); Estratto ottenuto dalla Bioliquefazione Enzimatica di fiori di Verbasco (dona un risultato di “pelle che emette luce”).

KD–31 Secret Golden Restore – Crema Rigenerante Anti-Age

Il viso sovraesposto all’aggressione degli agenti atmosferici, abitudini alimentari sbagliate, fumo ed in generale uno stile di vita poco attento, è spesso soggetto a un processo di invecchiamento cutaneo accelerato. Questa crema giorno e notte rigenerante con focus anti-age, dalla texture ricca e dal rapido assorbimento, è il trattamento ideale per la pelle bisognosa di un rapido turnover cellulare.

Principi attivi: Oro (apporta un’azione detossinante alla pelle, è in grado di migliorare la tonicità del viso, favorendo la produzione di elastina e collagene); Palmitoyl Tripeptide-38 (aumenta la giunzione matrice-epidermica, dona sollievo alla pelle, spiana il rilievo cutaneo e colma le rughe); Glicokine (leviga le rughe e aumenta la neosintesi dell’acido ialuronico); Olio di Moringa (ripristina la funzione di barriera epidermica).

KD–42 Jaluron Lift-Explosion – Siero Idratante Anti-Age

Questo siero è in grado di soddisfare il bisogno di ricevere una sferzata di idratazione. Prevede la sua applicazione sia la mattina che la sera, è altamente trasversale ed adatto a tutti i tipi di pelle. Se usato in sinergia con la crema da una svolta alla beauty routine, potenziandone gli effetti in base alle necessità specifiche: idratazione, luminosità, anti-età e rigenerazione.

Principi attivi: Combinazione Biotecnologica di quattro tipi di Acido Ialuronico (forma una “rete tridimensionale” sulla e nella pelle e agisce proteggendola e reintegrando l’acqua dall’esterno trattenendola all’interno); Soluzione Concentrata di Ciclodestrine (agisce da tensore liftate ed è in grado di appianare le piccole righe); Vitamina C Stabilizzata e Oro (agiscono come anti-radicali liberi); Tripeptide brevettato (garantisce un efficace, rapido e duraturo rilassamento del mimetismo delle rughe).

