Vacanze d’inverno nell’Oceano Indiano al Constance Prince Maurice

Come diceva Christian Dior “Il lusso è libertà” e le vacanze firmate Constance Hotels & Resorts, nelle isole più affascinanti dell’Oceano Indiano e precisamente alle Mauritius, esprimono pienamente questo concetto. Si tratta di lusso, il lusso di poter scegliere il meglio per sé stessi e i propri affetti, di sentirsi sicuri in un Paese lontano, di assaporare la vita immersi nella natura più autentica, di stare al caldo quando in Italia fa freddo, di concedersi una pausa rigenerante grazie alla Constance Spa e di scoprire culture e tradizioni millenarie.

Al Constance Prince Maurice ciò che colpisce, quando si varcano le soglie di questo elegante hotel 5 stelle lusso, è l’immediata sensazione di trovarsi in luogo dove regna l’armonia, dove ogni dettaglio è al posto giusto e dove al primo sguardo si intuisce l’unicità del posto e delle esperienze che si andranno a vivere.

La Constance Spa è una delle eccellenze del Constance Prince Maurice. Qui gli ospiti possono rilassarsi con i massaggi e i rituali ancestrali realizzati con prodotti completamente naturali ispirati ai fiori e alle piante dell’Oceano Indiano – vaniglia, cocco, ylang ylang – o scegliere tra i trattamenti deluxe fito-aromatici firmati dal prestigioso beauty brand francese Sisley Paris.

Ciò che rende davvero speciale l’esperienza wellness è la possibilità di avvalersi dell’esperienza di stimati professionisti come il podologo Brice Nicham, che firma la “Brice’s Pedicure”, in cui si combinano pratiche estetiche a tecniche mediche e l’osteopata Alban Lecocq, che su richiesta effettua consulenze e trattamenti personalizzati per gli ospiti dell’hotel. Il mercoledì al Constance Prince Maurice è il giorno dedicato al benessere: si parte la mattina con le proposte healthy della colazione, le lezioni di yoga e si prosegue con diverse attività fitness e non solo durante la giornata, prima di rilassarsi in una delle suggestive sistemazioni, come ad esempio le suite o le ville su palafitta, da cui si possono ammirare tramonti infuocati mentre si sorseggia un calice di champagne nella massima privacy.

Al Constance Prince Maurice il benessere passa anche dalla tavola. Gli ospiti possono deliziare il palato ogni giorno con piatti gustosi e salutari preparati con materie prime di altissima qualità dalla brigata dell’Executive chef Michael Scioli. Quest’ultimo ha recentemente guidato la squadra mauriziana, composta tra gli altri da chef Kritesh Halkory e Brady Ning Fuk Chong – in forza rispettivamente al Constance Prince Maurice e al Constance Belle Mare Plage – alla conquista del Bocuse d’Or d’Africa e alla conseguente partecipazione alla finale di una delle più prestigiose competizioni di alta cucina a livello mondiale, ovvero il Bocuse d’Or, in programma a Lione a gennaio 2023.

www.constancehotels.com