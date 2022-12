EQUIVALENZA lancia Gold Radiance

Questo Natale EQUIVALENZA lancia in edizione limitata laMaschera Dorata Gold Radiance,per un peeling delicato che rimuove impurità e cellule morte per ritrovare un incarnato luminoso, perfetto per affrontare il cenone di Natale. Dalla formula vegana, questa maschera è perfetta per le amanti dell’oro. Grazie alla sua formula con Estratto di Peonia, dalle proprietà lenitive e antiossidanti, migliora l’uniformità del tono della pelle per aumentare la luminosità dell’incarnato.

www.equivalenza.com