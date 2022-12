Una Venere Isolata, il primo romanzo di Monica Re

Una Venere Isolata di Monica Re, è una favola contemporanea e surreale ambientata nel mondo della moda, ma narrata attraverso i filtri delle percezioni sottili. La protagonista, come una moderna Alice nel paese delle Meraviglie, oltrepasserà lo specchio proprio quando, sotto ipnosi, riuscirà ad assottigliare quel confine che crediamo esistere fra reale e sogno. Un romanzo di formazione attraverso l’evoluzione della protagonista che mette parte della propria biografia astrologica al servizio di un messaggio più grande. Saper vestire l’abito non solo come un indumento, ma anche come un talismano perché, come scrive l’autrice, “è in grado di trasformare la percezione che abbiamo di noi stessi, facendo emergere talenti dimenticati, profondamente salvifici”.

Dopo un’adolescenza ribelle, Monica Re percorre i primi anni professionali dedicandosi alla formazione in comunicazione e marketing ed è qui che sviluppa un amore incondizionato per la bellezza. Attraverso il beauty, il design, la moda, l’esoterismo, perfeziona un linguaggio interdisciplinare nuovo, capace di far dialogare le ultime frontiere dell’economia con il mistico. Il viaggio nella moda che segnò il principio, fra biografia astrologica (quella Venere Isolata è presa in prestito dal suo tema natale), aneddoti professionali e la voce degli Dei incontrati lungo il percorso, Monica Re getta i semi per una nuova cultura anticonvenzionale. Dalla terra, dai cavalli, dall’alba trae la forza per tradurre quei fremiti interiori, nella ricerca di una luce che possa guidare verso la pienezza di una vita consapevole. Ha tre figlie, due cani, una gatta e un solo marito.

