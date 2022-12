PLEIN FATALE, la nuova fragranza Philipp Plein

Dopo un folgorante debutto nel mercato delle fragranze maschili con THE $KULL e NO LIMIT$, l’inarrestabile e visionario Philipp Plein continua a espandere le sue creazioni con la sua prima fragranza femminile: PLEIN FATALE eau de parfum. La donna Philipp Plein è magnetica, un’incantevole seduttrice e la sua fragranza le somiglia: pericolosa e sensuale.

Creata per una donna che ama essere protagonista della sua vita, questa nuova fragranza sprigiona note forti e intense. Unica e sempre diversa, la donna Plein Fatale vive la vita al massimo e non teme la competizione. Incarnazione di una bellezza indipendente, ogni goccia di profumo libera note tentatrici. Audace e invitante, è una fragranza creata per distinguersi.

Per PLEIN FATALE, Philipp Plein ha immaginato un flacone essenziale, all’insegna della raffinatezza e dell’eleganza. Il flacone senza tempo è racchiuso in un astuccio bianco e oro. Vetro opulento, curve sinuose e femminili, decorazioni dorate.

Per questa nuova creazione, Philipp Plein ha collaborato ancora una volta con il celebre Maestro Profumiere Alberto Morillas.

“Per incarnare la donna Philipp Plein, così seducente e sicura di sé, ho voluto creare una fragranza gioiosa, esuberante e, soprattutto, ultra-femminile. Per comporre PLEIN FATALE, mi sono ispirato allo straordinario mondo di Philipp…Lo scintillio di una bollicina di champagne, l’irresistibile sensualità di un abito Philipp Plein, dei tacchi alti, una scollatura vertiginosa, delle labbra provocanti vestite di rossetto… “

PLEIN FATALE eau de parfum è un irresistibile bouquet gourmand fiorito scandito da tre momenti d’intensa seduzione:

Lucentezza spumeggiante Ribes nero – Pepe Rosa – Bergamotto – Ambrox Freschi e spumeggianti come una bollicina dorata, il ribes nero e il pepe rosa si sprigionano a contatto con il bergamotto e l’ambrox.

Con il suo sentore fiorito inebriante, associato a tuberosa, gelsomino e petali di rosa, l’Ylang Ylang crea un cocktail perfetto per qualsiasi party. Un abito sensuale Patchouli – Sandalo – Pralina – Muschi sensuali – Ambra – Vaniglia L’accordo è dominato dal sentore di legni bruciati del patchouli, con un pizzico di sandalo e muschio. Le morbide note della vaniglia dolce alleggeriscono la fragranza.

PLEIN FATALE è una fragranza audace e seducente, che invita ad abbandonarsi ai desideri senza limiti ed è disponibile nelle versioni da 30, 50 e 90ml.

