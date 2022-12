4 lavori di consulenza per personalità diverse

Se ti piacerebbe mettere a disposizione degli altri le tue competenze, e trasformare questa attività in un vero e proprio lavoro, allora il settore delle consulenze fa esattamente al caso tuo. Di contro, se hai una personalità particolare, sicuramente dovrai trovare un esempio adatto al tuo stile e al tuo modo di lavorare. Per fortuna, non sei il solo ad avere una personalità diversa dalla media, perché il mare è ricco di pesci, e dunque non mancano di certo le opportunità. Per aiutarti a iniziare la tua ricerca, ecco alcuni lavori di consulenza che si rivolgono a personalità diverse.

Consulente per lo shopping

I consulenti per lo shopping, come è facile intuire, hanno il compito di aiutare i clienti a scegliere i prodotti più adatti alle proprie esigenze. Devono essere pazienti, avere buone doti di negoziazione e ottime capacità di problem solving. Inoltre, i consulenti per gli acquisti devono essere in grado di capire al volo le necessità e i gusti del cliente, trovando al tempo stesso una soluzione ideale per il suo stile. Esistono diverse opportunità formative per entrare nel settore, come nel caso di questo corso per personal shopper, che prevede diverse lezioni su elementi fondamentali come la moda, il look, la cura dell’immagine e la comunicazione.

Consulente scolastico

Se sei una persona empatica che ama lavorare a diretto contatto con i giovani e i giovanissimi, e se hai una naturale propensione alla risoluzione dei conflitti, ecco il consiglio: potresti provare la strada delle consulenze scolastiche. I consulenti in questione forniscono supporto agli studenti in aree quali il rendimento scolastico, lo sviluppo delle abilità sociali e l’analisi delle proprie aspettative di carriera. Inoltre, migliorano la comunicazione tra gli alunni e gli insegnanti, e possono anche favorire il dialogo tra ragazzi e genitori. Si tratta di un compito molto delicato, ma che permette di entrare quotidianamente a contatto con moltissime personalità diverse.

Consulente per la salute mentale

I consulenti per la salute mentale lavorano con individui, coppie, famiglie e gruppi per promuovere il benessere emotivo e psicologico, aiutando le persone a identificare i punti di forza e di debolezza nelle proprie vite. Questo tipo di consulenza richiede eccellenti capacità interpersonali, e una profonda comprensione del comportamento umano e della psicologia. Naturalmente richiede delle competenze specifiche, non solo a livello tecnico, ma anche per quel che riguarda l’aspetto caratteriale. Bisogna essere ottimi ascoltatori, avere molta pazienza e provare empatia nei confronti del prossimo, ma senza farsi coinvolgere a livello personale.

Consulente matrimoniale

I consulenti matrimoniali e familiari forniscono servizi di supporto per coppie e famiglie. Si parla di un mestiere ancora una volta molto delicato, in quanto si andrà ad intervenire su dinamiche particolari e uniche nel loro genere. Un consulente matrimoniale deve saper toccare i tasti giusti, per identificare la radice del problema e creare un ambiente favorevole al dialogo. Infine, il consulente matrimoniale ha anche un altro compito: intervenire per aumentare l’autostima dei coniugi, e per farli sentire alla pari. Per diventare consulenti matrimoniali bisogna seguire un corso specifico di 3 anni.