Serena Confalonieri disegna per St-Germain una bowl in limited edition ispirata a Calypso, la sua collezione in vetro borosilicato soffiato. La joie de vivre di St-Germain incontra con questo progetto lo stile sofisticato di Serena Confalonieri per una perfetta alchimia tra gusto e design, dando vita ad un kit in edizione limitata per far fiorire l’aperitivo: gli iconici bicchieri di St-Germain, due stirrer, il liquore ai fiori di sambuco e l’esclusiva Calypso Bowl.

Punto di incontro stilistico, l’estetica liberty déco accomuna sia la collezione Calypso della progettista che l’iconica bottiglia ottagonale di St-Germain, disegnata in omaggio alla vivace Belle Époque. Un connubio perfetto che prende forma nella bowl: ispirata al tema floreale della collezione Calypso, la limited edition è stata personalizzata con le sfumature oro e blu che riprendono i colori del brand francese.

CALYPSO COLLECTION

La collezione Calypso nasce dalla ricerca di nuove modalità di convivialità, una linea di oggetti per la tavola che permettono di sognare paesaggi esotici e incontaminati. Calypso sintetizza con le sue forme il dialogo tra funzione e immaginazione creando una mise en place iconica che rimanda al mondo della natura. La collezione si ispira alle forme floreali dell’Art Nouveau, colorate con una palette garbata e femminile che sfuma in delicate trasparenze.

ST-GERMAIN, IL PRIMO LIQUORE DI SAMBUCO AL MONDO

ST-GERMAIN è un liquore super-premium che segue il metodo artigianale francese ed è realizzato al 100% con fiori di sambuco freschi selezionati a mano, raccolti una volta all’anno nel corso di un periodo di 4-6 settimane, in tarda primavera. La confezione di ST-GERMAIN riflette la natura artigianale del liquore e l’orgoglio delle sue origini francesi. La bottiglia ottagonale e compatta è stata creata in omaggio alla vivacità dei periodi Art Déco e Belle Époque nel quartiere parigino di St. Germain des Prés. Il tappo è massiccio, ogni bottiglia è decorata da una “moneta” a smalto cloisonné, numerata individualmente e riporta l’anno di produzione.

L’annata, che si basa sul raccolto annuale stagionale dei fiori di sambuco, è un concetto unico e rivoluzionario nella categoria dei liquori. Identificare l’annata avvalora la natura artigianale del prodotto e consente uno speciale apprezzamento da parte degli intenditori di vini e sommelier. Il marchio SR-GERMAIN fa parte del portfolio Bacardi Limited, con sede ad Hamilton, Bermuda. Bacardi Limited fa parte del gruppo di società Bacardi, che comprende Bacardi International Limited.

