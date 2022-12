L’inverno “stellato” della Val Gardena

In Val Gardena sono numerose le attività da praticare in inverno ma uno dei modi migliori per concludere una splendida giornata è quello di soddisfare il gusto con piatti deliziosi, in uno dei tre ristoranti stellati della valle: ci sono, infatti, l’Anna Stube, a Ortisei, l’Alpenroyal Gourmet Restaurant e il Suinsom a Selva di Val Gardena.

Nel rinomato Ristorante gourmet Anna Stuben (1 Stella nella Guida MICHELIN Italia 2023), presso l’Hotel Gardena a Ortisei, lo chef stellato Reimund Brunner predilige prodotti locali e regionali di prima qualità, da cui trae con estro e maestria deliziose creazioni. Gli esperti sommelier, grandi conoscitori di vini di tutto il mondo, consigliano quelli più adatti ad accompagnare degnamente i capolavori dello chef.

All’Alpenroyal Gourmet Restaurant (1 Stella nella Guida MICHELIN Italia 2023), si spazia dalle piante delle Alpi al mondo mediterraneo, dai dolci peccati di gola ai più teneri filetti. Lo chef Mario Porcelli crea le più raffinate e piacevoli delizie per il palato e l’anima. Tra i piatti non mancano riferimenti alla sua terra di origine, la Puglia, come le favette e cicoria, rivisitate senza stravolgimenti. La carta è Un viaggio dal Sud al Nord, che comincia dal mare mediterraneo e finisce con il caviale Baikal.

Il nuovo Ristorante Suinsom (1 Stella nella Guida MICHELIN Italia 2023), presso l’hotel Tyrol a Selva, nasce come il punto più alto di un lungo percorso di ricerca dell’eccellenza nel campo dell’ospitalità e della gastronomia. Guidato dallo chef Alessandro Martellini, il ristorante stellato propone un incontro tra l’innovazione e la tradizione di un luogo mitico, dominato dallo spirito della Montagna. L’accoglienza e il servizio rispecchiano i valori familiari del Tyrol: un ambiente intimo, caratterizzato da legni locali di oltre 200 anni, tessuti pregiati e due stuben autentiche.

Esiste un altro modo di gustare le stelle ed è quello di una cena in un rifugio in quota dove assaporare piatti prelibati guardando le stelle dalle cime delle montagne ma solo previa richiesta e prenotazione, ovvero: Il Rifugio Emilio Comici che è noto per le serate a tema (Special Nights) che si concludono con discese notturne in slittino o con gli sci, a lume di torcia.

Poi è possibile anche alla Baita Ciampac – Vallunga/Selva: ogni martedì e giovedì cena a lume di candela; al Costamula – Val d’Anna/Ortisei; al lisas’alm – La Sëlva: ogni mercoledì e venerdì; al Pramulin – Col Raiser (solo giovedì sera) e al Rifugio Salei – Passo Sella. Un’altra incantevole esperienza di vera montagna la propongono gli Almhotel, vale a dire gli hotel non raggiungibili con l’auto.

L’Almhotel Col Raiser è stato costruito per offrire il massimo comfort a oltre 2000 metri, ed è raggiungibile solo con gli sci oppure con l’omonima ovovia. L’Almhotel Piz Seteur, in località Plan de Gralba/Piz Sella, anch’esso raggiungibile solo con gli sci o seggiovia, è dotato di camere con arredamenti in legno in perfetto stile alpino, sauna e jacuzzi con una spettacolare vista sulle piste da sci.

