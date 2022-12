Natale con i nuovi Easy Gifts di Bullfrog

Ogni anno, l’annoso problema dei regali e qualche volta anche Babbo Natale è a corto di idee. Ci pensa Bullfrog con la nuova serie di cofanetti regalo “Easy Gifts” pensati per accontentare diverse esigenze e donare a tutti una beauty routine a prova di party: barba e capelli, pelle e rasatura perfettamente conciati per le feste, basta scegliere il cofanetto giusto.

Per l’uomo amante della barba lunga l’Easy Gift Beard che comprende l’iconico Agnostico Balsamo Multifunzione 100ml che ammorbidisce le barbe più dure e può essere usato anche per nutrire i capelli e idratare il viso, la Pasta Esfoliante Lavabarba 250ml che deterge in profondità e elimina gli odori di cibo e di fumo, la Maschera Notturna Anti Stress 75ml per una barba lucida e soffice al risveglio e Oliocento 50ml, prodotto multitasking che ammorbidisce e rende più luminosi barba e capelli, mentre aumenta l’elasticità e idrata la pelle del viso.

Per l’uomo che non solo ama la sua barba ma anche le fragranze decise l’Easy Gift Beard per una routine premium che aggiunge ai precedenti prodotti l’Eau De Parfum Secret Potion 1, una fragranza ispirata alla clandestinità degli speakeasy anni ‘20, un cocktail olfattivo confidenziale, elaborato ed avvolgente.

Per uomini dalla filosofia “Relax, take it easy!” l’ideale è l’Easy Gift for Skin, un cofanetto che comprende il Gel Esfoliante Anti stress 100ml, l’alleato numero uno per preparare la cute ad affrontare lo stress di una lunga giornata, la Maschera Notturna Anti stress 75ml e il Siero Idratante Anti stress 50ml, un prodotto dalla texture in gel, fluida e leggera che dona alla pelle un aspetto disteso e luminoso.

Per gli uomini che, invece, prediligono la velocità, l’Easy Gift for Skin che propone una routine semplice e efficace dalla fragranza marina e salata come un ricordo d’estate: la Mousse Detergente Anti Inquinamento 100ml per rimuovere le impurità dalla pelle si abbina a Oltresiero 50ml dalla texture blu come il mare, leggera e a rapido assorbimento per idratare la pelle in profondità e contrastare i segni dell’età e alla Crema Idratante Tonificante 50ml che mantiene la pelle idratata a lungo, tonificandola al tempo stesso.

Last but non least, l’Easy Gift for Shave dedicato a chi ricerca una rasatura perfetta, un cofanetto con prodotti pensati per una routine facile e veloce ma senza compromessi: la Crema da Rasatura Secret Potion N°1 250ml, una formula esclusiva dalla consistenza cremosa che crea una schiuma ricca e corposa, l’Agnostico Lozione Dopobarba 150ml dall’azione lenitiva e rinfrescante e una fragranza inconfondibile, il Pennello da Rasatura dal fascino vintage, compagno perfetto nel rituale della rasatura e il Gel Detergente Purificante Mani e Barba 50ml, la formula ideale che oltre a eliminare dalla barba impurità e odori, lascia le mani rinfrescate e purificate.

