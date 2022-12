Tiziano Guardini vince il PETA Vegan Fashion Awards 2022

È con la sua capsule collection INTO THE FOREST, che l’umanità e la visione di Tiziano Guardini vengono celebrate con il premio PETA Vegan Fashion Awards 2022. “Dalla natura per la natura”, afferma Tiziano Guardini che firma il completo vincitore del premio nella categoria “Miglior Capo Moda”. Composto di un materiale organico e in gran parte proveniente dalla fibra cellulosa Tencel™, si pone come unione tra il concreto e l’ispirazionale: è partito da un ideale, ha attraversato l’Europa per dare voce alla Foresta, per poi affermarsi celebrando la Vita.

“Vincere questo premio, significa poter portare un esempio di ideazione e progettazione di una moda che sia in Linea con la Vita…..È un viaggio iniziato qualche anno fa che perseguo e miglioro costantemente e questo riconoscimento è un incoraggiamento a proseguire quello che sento giusto.” – afferma il designer.

Ogni anno, i PETA Vegan Fashion Awards celebrano le case di moda e i brand progressisti che compiono importanti decisioni per il benessere degli animali. In occasione dei Vegan Fashion Awards 2022, l’organizzazione per i diritti degli animali PETA premia tutte quelle realtà che scelgono consapevolmente di produrre abbigliamento, scarpe, accessori e borse nella completa tutela degli animali.

“Tiziano Guardini dimostra con INTO THE FOREST in modo esemplare che le creazioni di moda sostenibile e vegana sono possibili in qualsiasi momento. La scelta di indossare moda vegana fa bene agli animali, alle persone e all’ambiente. Ci auguriamo che molti altri marchi di moda seguano questo grande esempio e progettino e creino anch’essi le loro collezioni senza impiegare materiali animali. PETA si congratula per aver vinto il Vegan Fashion Awards 2022 nella categoria miglior pezzo di moda!”, afferma Harald Ullmann, cofondatore e secondo presidente PETA Germania.

www.tizianoguardini.com