La collezione L’Art du Parfum by Eisenberg

Disponibile in 100, 50 e 30 ml, J’OSE è la fragranza culto di EISENBERG, il primo profumo del marchio. Singolare e distinto, riflette la personalità del suo creatore, José Eisenberg.

EAU DE PARFUM PER UOMO Legnoso Ambrato: le note ammalianti del Patchouli catturano il potere caldo del Caffè-Moka

Legnoso Ambrato: le note ammalianti del Patchouli catturano il potere caldo del Caffè-Moka EAU DE PARFUM PER DONNA Orientale Fresco: l’intensità sensuale del Caffè-Moka si abbina con la dolcezza del Gelsomino

L’ART DU PARFUM

La collezione L’Art du Parfum è stata creata da José Eisenberg, il fondatore del marchio. Un concetto molto personale che unisce il suo amore per l’Arte – pittura, fotografia d’arte, poesia – e la sua passione per i profumi. Ogni fragranza rivela un mondo di emozioni, di ricordi, di equilibri sottili e unici, cui fanno eco poesie ed espressioni pittoriche, dipinti o fotografie. La collezione è composta da Eaux de Parfum per Uomo e Donna, in 100, 50 o 30 ml.

eisenberg.com