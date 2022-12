Nuovo look per Grand Palladium Jamaica Resort & Spa

Palladium Hotel Group continua la sua ricerca dell’eccellenza in una delle località più esotiche dei Caraibi: la Giamaica. Il gruppo alberghiero spagnolo, che gestisce due hotel a Montego Bay, ha promosso una profonda ristrutturazione di Grand Palladium Jamaica Resort & Spa per adeguarsi alle nuove tendenze in fatto di design e decorazione, potenziare la propria offerta alberghiera nella destinazione e continuare ad offrire un’esperienza con tutti i comfort ai viaggiatori di tutto il mondo. Questa ristrutturazione completa quella già effettuata nel 2016 presso Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa, situato nello stesso resort gestito dalla società alberghiera.

Grazie a un investimento di 27.5 milioni di dollari, l’ambizioso progetto consiste nella ristrutturazione delle 537 suite che compongono la struttura, nonché di diverse aree comuni come la lobby, uno dei suoi ristoranti show-cooking e uno dei suoi bar più iconici.

L’idea principale dell’intera ristrutturazione, progettata ed eseguita da Urcoisa Interior Design (UID), è stata quella di richiamare lo stile coloniale inglese dell’intero resort, oltre a cercare un’ispirazione senza tempo, elegante e fresca, in linea con gli attributi del brand Grand Palladium Hotels & Resorts. Oltre a questi concetti, l’obiettivo era quello di integrare la natura spettacolare nel design e nella decorazione degli interni attraverso colori, texture e materiali naturali.

Il primo obiettivo della ristrutturazione è stato il rinnovo completo delle 537 camere che compongono Grand Palladium Jamaica Resort & Spa. Tra queste, spiccano due nuove spettacolari categorie di 48 suite con vista sul mare: 40 Superior Junior Suite Private Pool Ocean View e 8 Superior Suite Private Pool Oceanfront View. Circondate dal verde, queste suite sono swim-up con piscina privata e terrazza e sono completamente attrezzate con divani, sedie e tavoli e un pergolato in legno che dà un maggiore senso di privacy ed è perfetto per ripararsi dal sole.

Nel caso delle Superior Junior Suite Private Pool Ocean View, la piscina è di 8m2e la terrazza di 15m2; per quanto riguarda le Superior Suite Private Pool Oceanfront View, le più grandi di tutto l’hotel, hanno una piscina di 15m2 e un’impressionante terrazza di 44m2, servita da una zona pranzo. Quest’ultima camera dispone anche di un salotto privato con balcone, di una camera da letto più grande e di una zona relax che comprende una chaise longue e un’ampia vetrata che permette di contemplare la meravigliosa vista sulla piscina e sul mare.

Gli interni delle 537 suite sono caratterizzati da nuovi arredi più moderni e confortevoli, oltre che da decorazioni coloniali eleganti e atemporali, in linea con l’architettura del resto del resort. Inoltre, spicca l’uso di colori chiari abbinati al marrone, al nero e al verde, di elementi in marmo e legno massiccio, nonché di texture e tessuti naturali, tra cui spicca il pannello in tessuto intrecciato posto dietro la testata del letto. Per quanto riguarda i bagni, tutti sono dotati di vasca e doccia idromassaggio e tutti i rubinetti, gli accessori e i servizi sono nuovi. Inoltre, alcune camere sono dotate di bagni aperti in cui la vasca stessa diventa la protagonista della stanza.

Anche l’efficienza energetica e la tecnologia hanno svolto un ruolo importante. Tutte le camere sono dotate di sistemi di risparmio energetico con sensori per la luce e l’aria condizionata e le piscine sono riscaldate con un sistema efficiente che utilizza pompe di calore.

Per quanto riguarda le aree comuni, la ristrutturazione si è concentrata principalmente sulla valorizzazione di alcuni degli spazi più emblematici. Tra questi, l’Infinity Saloon Bar, centro nevralgico e punto d’incontro per eccellenza di Grand Palladium Jamaica Resort & Spa da cui godere di una spettacolare vista a 180º sul Mar dei Caraibi, oltre che di spettacoli e musica dal vivo.

La terrazza all’aperto è ora dotata di eleganti tende per proteggersi dal sole e di arredi in stile lounge con divani e ampie poltrone, perfetti per rilassarsi sorseggiando deliziosi cocktail. In quest’area predominano le righe bianche e nere nei tessuti dell’arredamento, che si combinano perfettamente con il tocco tropicale del murale del bar, decorato con piastrelle bianche e luminose con disegni floreali e vegetali e l’immagine dell’uccello nazionale, il colibrì.

Nella lobby, lo stile coloniale inglese del resort è stato ulteriormente valorizzato. In quest’area è stata data importanza al legno massiccio e agli arredi comodi e spaziosi. Inoltre, nell’area della reception, le pareti sono rivestite di tralicci bianchi e specchi che richiamano anch’essi un’ispirazione coloniale e che si combinano perfettamente con le grandi e suggestive lampade nere installate nell’area.

Per quanto riguarda gli spazi gastronomici, lo show-cooking MoBay, aperto per colazione, pranzo e cena, ha aumentato la sua capacità per ospitare un totale di 286 commensali. Suddiviso in 4 aree, è stata data priorità al comfort e alla spaziosità degli arredi; l’area dispone ora di due nuove postazioni di ristorazione per offrire una maggiore varietà di piatti e prodotti. In termini di design predominano la vegetazione, i tessuti diversi e i colori chiari, ma anche verde e nero.

Un’offerta completa, variegata e sostenibile

Ideale per famiglie, coppie, amici o gruppi, Grand Palladium Hotels & Resorts si presenta in Giamaica con un resort di 9,5 ettari che comprende Grand Palladium Jamaica Resort & Spa e Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa. Anche le 517 suite e diverse aree di quest’ultima sono state sottoposte a un’ampia ristrutturazione sei anni fa per rafforzare, come nella ristrutturazione di quest’anno, il design neoclassico e in stile coloniale del resort con una forte influenza britannica.

Situato a Montego Bay, sulla costa nord-occidentale del Paese, Grand Palladium Hotels & Resorts in Giamaica dispone di 1.054 camere di diverse categorie e offre agli ospiti l’accesso diretto alla spiaggia, la possibilità di scegliere tra 11 ristoranti e 15 bar a tema, di godere di varie opzioni di intrattenimento per tutte le età, di rilassarsi presso il centro Zentropia Palladium Spa & Wellness, nonché di ampie strutture, tra cui una delle più grandi piscine dei Caraibi.

Tutte queste magnifiche strutture e l’eccellente qualità dei suoi servizi fanno di Grand Palladium Hotels & Resorts in Giamaica il luogo ideale per celebrare eventi aziendali, matrimoni da sogno grazie al brand Weddings by Palladium e occasioni speciali come addii al celibato o al nubilato, e molto altro.

Inoltre, in linea con il fermo impegno di Palladium Hotel Group nei confronti dell’ambiente, il resort dispone di oltre 6.000 pannelli fotovoltaici. Si tratta della più grande installazione di pannelli dell’intero gruppo alberghiero e una delle più grandi del Paese. Dispone inoltre di un progetto di trigenerazione in cui, aggiungendo gas naturale alla fornitura di energia, si producono elettricità, calore e freddo, riducendo le emissioni nel consumo di elettricità e acqua. Grazie a queste e ad altre misure, il resort giamaicano raggiunge più del 20% di energia rinnovabile ed evita 136.000 kg di emissioni di CO2 al mese.