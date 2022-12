La Casa Moderna: l’atmosfera è riposante e ha il fascino caldo e morbido del tessuto

Ogni ambiente della casa, nel risolvere esigenze specifiche, viene organizzato secondo criteri che stanno tra loro in un equilibrio variabile tra funzionalità ed estetica. Nell’arredare una camera da letto entra in gioco una valutazione più sottile, quella del benessere personale: materiali, colori e forme, ovvero tutto ciò che concorre a creare l’atmosfera deve generare le migliori condizioni per il riposo, dall’assenza di stimoli visivi eccessivi ad una sorta di bolla neutrale rispetto alla quale la quotidianità sta fuori.

Il catalogo La Casa Moderna con la sua l’ampia proposta di letti, interpreta quest’esigenza attraverso l’effetto cocoon legato al letto tessile e imbottito. Il design interviene nell’alleggerire l’idea classica di strutture voluminose e preponderanti, a favore di piedini in metallo che tengono sospese le basi giroletto, più o meno generose. Le testate imbottite vivono di dettagli: una svasatura, un’impuntura, una piega tecnica che genera un poggiatesta ma che è anche un elemento grafico. Il tutto declinato in tonalità neutre che mettono in evidenza le trame di tessuti di qualità e che lasciano spazio per coordinare la biancheria senza troppi vincoli.

Letto Clasp Compact della collezione Dreams de La Casa Moderna

Così nel letto matrimoniale Clasp Compact – con rivestimento completamente sfoderabile in tessuto e piede in metallo (h. 14 cm) – sono i cuscini della testiera a diventare elemento caratterizzante, venendo impreziositi dal dettaglio della cuffia che può essere realizzata anche bicolore.

Letto Wish della collezione Dreams de La Casa Moderna

Mentre Wish, il letto matrimoniale in tessuto sfoderabile, pelle o ecopelle, con rete a doghe si caratterizza per la testiera double-face reversibile.

Letto Tilt della collezione Dreams de La Casa Moderna

Il buon dormire è anche attenzione all’ergonomia grazie a Tilt, letto matrimoniale in tessuto, pelle o ecopelle sfoderabile, con piano ortopedico in legno, testiera ergonomica che consente diverse pozioni relax, per leggere a letto.

Letto Sash Compact della collezione Dreams de La Casa Moderna

Infine Sash Compact da gusto vagamente retrò esprime la sua praticità grazie ad contenitore compatto alto 25 cm! In questo modo il letto resta una presenza discreta, per quanto studiata e curata, all’interno dello spazio e dei momenti di rigenerazione personale.