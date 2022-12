Da Mediterranea tre suggerimenti per iniziare bene il 2023

Se durante le feste la parola d’ordine è “sgarrare, sgarrare e ancora sgarrare”, con l’inizio del nuovo anno i buoni propositi entrano a far parte dell’ordine del giorno. Da Mediterranea 3 suggerimenti per iniziare il 2023 con il piede giusto e riportare viso e corpo nella forma ottimale:

Per il viso

Terme Maschera Viso Detossinante 50ml – Morbida maschera a base di argilla verde e acqua delle Terme di Lurisia per ossigenare, remineralizzare e purificare la pelle del viso. La pelle sarà più pura, omogenea, elastica e morbida dopo ogni applicazione. Si consiglia l’utilizzo 2 volte a settimana. Inoltre, CityZen Detox Cream 50ml – trattamento viso idratante, ossigenante e rivitalizzante. Un valido alleato per contrastare da più fronti lo stress ossidativo e liberare la pelle dalle tossine. Una texture morbida e avvolgente dona un’immediata sensazione di confort. Ideale anche per difendere la pelle dagli agenti esterni, dall’invecchiamento e dal foto-invecchiamento, inclusi i danni da luce blu emessa da computer e smartphone.

Per il corpo

Terme Fango Corpo drenante 550ml – Si tratta di un fango dall’eccezionale formula ricca di ingredienti attivi, caratterizzato da una morbida texture. Svolge un’azione drenante e rassodante, favorisce il microcircolo cutaneo e contrasta la formazione della fastidiosa pelle “buccia d’arancia”. Per una pelle più liscia e compatta.

