La Capsule Collection Gemstones Piercing firmata PDPAOLA

Scoprire il potere delle gemme naturali con la Capsule Collection Gemstones Piercing di PDPAOLA, un universo ipnotico di forme, modelli e colori che invita a fermarsi, osservare e lasciar vagare lo sguardo. Ecco la bellezza dello spettro cromatico gemmologico e il suo mondo di colori brillanti e vivaci.

La Capsule Collection Gemstones Piercing offre la libertà di creare un look multicolor con orecchini singoli che si possono usare anche in coppia. Realizzati in argento placcato oro 18 carati, gli orecchini sono incastonati con zirconi bianchi e gemme naturali: sodalite, charoite, quarzo rutilato, occhio di tigre o agata verde. Mixare, abbinare e cambiare con facilità per creare un’identità da sogno per le orecchie.

I piercing Gemstones, come tutti i piercing di PDPAOLA, sono acquistabili con uno sconto del 25% a partire dal secondo orecchino singolo (di questa o di un’altra collezione di piercing).

