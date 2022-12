Natale con Biofficina Toscana

Per questo Natale Biofficina Toscana propone 3 kit per coccolare i sensi. Bagnodoccia & profumi con gli estratti e le fragranze più iconiche del brand: elicriso, melograno e olivello spinoso. Racchiusi in astucci prodotti artigianalmente e in modo sostenibile in Toscana, in edizione limitata e numerati.

Bagnodoccia all’olivello spinoso – Nutritivo con olivello spinoso bio toscano (250 ml)

Un bagnodoccia delicato ed emolliente con tensioattivi di origine vegetale, olio di olivello spinoso bio toscano dalle proprietà ammorbidenti ed estratto bio di calendula. Lascia la pelle detersa, morbida e piacevolmente profumata. + Profumo Gocce di olivello – con olivello spinoso bio toscano (30 ml) Una fragranza delicata e morbida dove fresche note fruttate si fondono con un’esplosione di aromi fioriti-agrumati che sfumano in un sentore dolcemente avvolgente.

Bagnodoccia al melograno – Rigenerante con melograno bio toscano (250 ml)

Un bagnodoccia energizzante e rinvigorente con tensioattivi di origine vegetale, principi antiossidanti come il succo di melograno bio toscano ricco di flavonoidi e polvere di uva dal leggero effetto esfoliante rigenerante. Lascia la pelle detersa, rivitalizzata e piacevolmente profumata. + Profumo Cuore di melograno – con melograno bio toscano (30 ml) Una fragranza rigenerante dove note fruttate e frizzanti si fondono con delicati aromi dolci-fioriti in un sottofondo aromatico dal sentore intenso e deciso.

Bagnodoccia all’elicriso – Rinfrescante con elicriso bio toscano (250 ml)

Un bagnodoccia rinfrescante con tensioattivi di origine vegetale, estratto di elicriso bio toscano dermopurificante ed estratto bio di liquirizia lenitivo. Lascia la pelle detersa, purificata e piacevolmente profumata. + Profumo Luce di elicriso – con elicriso bio toscano (30 ml) Una fragranza intensa e rinvigorente dove fresche note agrumate si fondono con delicati aromi fioriti in un sottofondo dal profondo sentore muschiato-legnoso.

