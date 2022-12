Les Cabinotiers Tourbillon Cavalluccio marino by Vacheron Constantin

Realizzato in esemplare unico, il segnatempo Les Cabinotiers Tourbillon gioielleria–Cavalluccio marino di Vacheron Constantin, si inserisce nel tema “Les Royaume Aquatiques” attraverso la raffigurazione di un cavalluccio marino nel suo habitat naturale.

Il tema “Les Royaumes Aquatiques” evoca il meraviglioso mondo del mare e dei suoi miti. Nel mondo greco, Poseidone, fratello di Zeus, è il dominatore dei mari, su cui regna con il tridente, simbolo di questo indomito elemento. Poseidone, tuttavia, non è l’unica divinità a regnare sui flutti dell’oceano, che pullula di creature misteriose: le Nereidi, le Naiadi e le sirene sono ora ninfe, ora creature spaventose che appaiono ai marinai, sempre pronti ad alimentare le leggende.

Malgrado le innumerevoli esplorazioni scientifiche, il mare continua a essere un elemento misterioso. I fondali degli oceani rimangono praticamente inesplorati e poco mappati. Le immersioni hanno rivelato specie sconosciute, che alimentano miti come quello di un calamaro enorme in agguato nelle profondità degli abissi. Al mare si ispirano anche le creazioni di Vacheron Constantin, che quest’anno ha scelto “Les Royaumes Aquatiques®” come tema per i pezzi unici Les Cabinotiers.

Questo capolavoro di miniaturizzazione sfrutta il savoir-faire di quattro métier d’art per conferire profondità alla scena riprodotta. Per cominciare, si delinea la decorazione sul quadrante per creare il motivo guilloché e si incidono le celle, quindi si esegue una meticolosa smaltatura cloisonné e, infine, si incastona l’occhio del cavalluccio marino. L’incastonatura continua sulla lunetta con zaffiri taglio baguette dalle delicate nuance blu. Alloggiato in una cassa in oro rosa del diametro di 39 mm, il calibro 2160, sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin, asseconda le eleganti curve dell’orologio grazie allo spessore straordinariamente ridotto. Il Movimento tourbillon a carica automatica, dotato di rotore periferico che ne enfatizza ulteriormente il profilo sottile, dispone di 188 componenti, batte al ritmo di 18.000 alternanze all’ora, è spesso solo 5,65 mm e presenta finiture particolarmente meticolose.

Simbolo di Alta Orologiera ed eleganza sobria, Vacheron Constantin (fondata nel 1755) crea collezioni di segnatempo unici sia per tecnica che per estetica, in un connubio perfetto tra le più alte tecniche di artigianato e le finiture più esclusive.

In tutte le sue collezioni – Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, FiftySix e Historiques e Égérie – Vacheron Constantin, la più antica Manifattura orologiera al mondo con un’attività ininterrotta di oltre 265 anni, esprime un patrimonio creativo unico e una continua ricerca di innovazione. Inoltre, con l’atelier “Les Cabinotiers” la Maison propone un servizio bespoke di segnatempo unici, creati su misura per la clientela di connoisseurs più esigenti.

