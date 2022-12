Detox skincare viso e corpo dopo le festività – Tips by brand Kaon

Dalla texture morbida e cremosa, La Masque Purifiant Intense nasce dalla combinazione di due tipi di argille provenienti dalla Francia e dal Giappone. Ricca di agenti purificanti, esfolianti enzimatici e Triplo Collagene, esclusivo principio attivo antietà di EviDenS de Beauté, questa maschera opacizza visibilmente il viso, leviga la grana della pelle e restringe i pori.

La maschera, dalla texture estremamente cremosa, nasce dalla combinazione di due argille: l’argilla rossa, dalle incredibili proprietà emollienti, originaria della Francia, e l’argilla giapponese, proveniente dai terreni vulcanici della regione di Yuzan. La Masque Purifiant Intense offre una formula esclusiva in grado di assorbire in maniera intensiva il sebo all’interno dei pori, levigare la grana della pelle e ridurne le imperfezioni. Il potere assorbente delle due varietà di argilla contribuisce ad opacizzare la pelle e a ridurre il diametro dei pori.

La delicata esfoliazione enzimatica è garantita da una proteasi. Il Triplo Collagene, esclusivo principio attivo di EviDenS de Beauté, offre un’azione antietà globale. Dopo l’applicazione, la pelle è visibilmente opacizzata, i pori si riducono e la grana della pelle è affinata. La pelle ritrova la sua morbidezza e la sua naturale luminosità. Fresca e purificata, la pelle è bella come non mai. La Masque Purifiant Intense è ideale per tutti i tipi di pelle, in particolare per le pelli da miste a grasse.

Rituale di Utilizzo: Utilizzare da 1 a 2 volte alla settimana, dopo aver deterso ed esfoliato la pelle del viso. Applicare uno strato abbondante su tutto il viso o sulla zona T (fronte, lati del naso). Lasciare in posa 15-20 minuti, poi sciacquare il viso con acqua tiepida. Evitare il contorno occhi.

La Masque Purifiant Intense- EviDenS de Beauté, 55 ml, 95 €