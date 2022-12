Soft Grunge, la capsule Stradivarius revival degli anni ‘90

Torna, rinnovata nei modelli, ma non nella sostanza, la tendenza grunge. Diventata popolare negli anni ’90 come corrente innovativa, capace di rompere quei dettami musicali ed estetici che si erano imposti nel decennio precedente, ripropone quelle caratteristiche che l’hanno resa famosa. Stile grintoso ed informale caratterizzato da un abbigliamento oversize e palette neutre che Stradivarius recupera, con un’inedita raffinatezza, nella nuova Soft Grunge capsule collection.

Lasciandosi ispirare dalla cultura pop degli anni ‘90, Soft Grunge reinventa le tendenze con look ammorbiditi nei colori, ora ancora più leggeri, come l’avorio e il sabbia. Le cromie, laid-back e casual, si combinano per creare outfit semplici con richiami allo stile ribelle del decennio in cui sono nati.

In questa capsule Stradivarius recupera uno dei capi più caratteristici del grunge: la camicia a quadri, perfetta da indossare aperta su maglieria, pantaloni bianchi flare e stivali della stessa gamma di colori. Il segreto è giocare con la stratificazione per creare look all’apparenza improvvisati, ma dove nulla è mai lasciato caso. La flanella aggiunge un tocco di calore agli outfit, che diventano perfetti per le giornate fredde, quando completati da cappelli di lana stile beanie e sciarpe XL.

stradivarius.com