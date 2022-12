Cogliere la Chance by Chanel

In occasione della Mostra Le Grand Nnumero De Chanel (Le Grand Palais Éphémère di Parigi 15 dicembre/9 gennaio 2023), oltre alle varie e straordinarie collezioni si potrà ammirare i 4 volti di Chance … e scoprire quale tra questi rispecchia il vostro, facendovi sentire straordinariamente vivi.

“La chance è una componente fondamentale della costruzione di un profumo, a prescindere dalle idee preconcette che si possono avere su determinate materie prime e composizioni. Non si tratta di un lavoro puramente intellettuale: la componente sensuale, naturale, e il vissuto personale sono fondamentali”. – Olivier Polge, Parfumeur Créateur della Maison Chanel.

“Per Chanel, la chance è un modo di essere felici, di concedersi la libertà di seguire la propria strada, di accettare con gioia l’invito che il mondo ci rivolge. Nell’iconografia dei profumi, la chance è legata al movimento, all’energia, ai punti di non ritorno, ai nuovi inizi… Le occasioni sono fatte per essere colte: cogliere la chance significa rischiare per cercare di ottenere di più dalla vita.” – “Il profumo non è solo un nome, un flacone, un odore: è tutto ciò che richiama alla mente quando lo respiriamo e tutto ciò che evoca quando lo indossiamo. È una creazione spettacolare e straordinaria.” – Thomas du Pré de Saint Maur, Head of Global Creative Resources for Fragrance & Beauty, Fine Jewelry & Watches CHANEL.

www.chanel.com