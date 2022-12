Énergie Or e Énergie Diamant, lo skincare con polvere d’oro e diamante by Eisenberg

Un regalo luxury dall’effetto ultra-shining quello firmato da Eisenberg e pensato per donare al viso un’azione rigenerante, antiossidante e tonificante attraverso i trattamenti giorno e notte della linea Excellence. La linea ultra premium del marchio monegasco si compone di 6 trattamenti lusso per viso e contorno occhi dalle prestazioni high-tech e formulati con materiali pregiati per una rigenerazione cutanea intensa.

Énergie Or è il trattamento giorno sofisticato e piacevole dalla formula avanzata realizzata con Peptidi Biotecnologici associati ad una sottile polvere d’oro puro che svolge una potente azione rigenerante, antiossidante ed è perfetta per combattere i radicali liberi.

Énergie Or si compone anche di un energizzante cellulare biotecnologico di Euglena, un micro-organismo che vive in acqua dolce. Fonte di vitalità cellulare, stimola il metabolismo della pelle e garantisce le funzioni rigeneranti restituendo energia alle cellule cutanee affaticate. Inoltre tonifica e rassoda la pelle. Inoltre, il complesso Oligo-minerale (Magnesio – Zinco – Manganese – Sodio) contenuto al suo interno funge da vero catalizzatore fisiologico che stimola le funzioni essenziali delle cellule cutanee, energizzandole e permettendo loro la crescita e il metabolismo cellulare dei cheratinociti. Infine, stimola l’idratazione della pelle, per una flessibilità e un’elasticità ottimali.

Énergie Diamant è il trattamento notte ad alta performance per eccellenza, rigenerante e dalla texture sublime e vellutata, lussuosamente arricchito da polveri di diamanti per stimolare la microcircolazione ed uniformare l’incarnato donando luminosità al viso.

I Peptidi ultra performanti contenenti delle Matrichine lavorano in sinergia con un Complesso di Ginseng e Gynostemma per facilitare e aumentare l’Ossigenazione e migliorare la respirazione cellulare, attenuando le rughe ed aumentando la tonicita cutanea. La Vitamina E e l’Estratto di Artemisia offrono una protezione anti-ossidante ed anti-eta intensiva. Dalla notte dei tempi, si conferiscono alle pietre preziose virtù magiche, energetiche e terapeutiche, in grado di ridare al corpo armonia e equilibrio.

Énergie Diamant e un trattamento da notte intensamente ricostituente ed un rigenerante prezioso per le pelli stanche e devitalizzate. Si applica la sera, preferibilmente dopo aver applicato Serum Diamant, su viso e collo perfettamente detersi.

La linea Excellence si compone inoltre di altri trattamenti premium come la Crème Somptueuse un antirughe intensivo per il contorno occhi, la Masque Crème Magique, la maschera contorno occhi dall’effetto tensore, levigante e rigenerante, il Sérum Diamant, un siero concentrato di luminosità dall’effetto antirughe e il Soin Sublimateur, il trattamento contorno occhi in gel per alleviare occhiaie e gonfiori.

