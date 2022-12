The Flow of Seasons: la serie by Grand Seiko

Grand Seiko presenta due nuove creazioni, SBGW281 e SBGW287, che si uniscono alle referenze SBGW283 e SBGW285, svelate agli inizi del 2022. Ciascuna di esse rappresenta il preciso momento dell’anno in cui una stagione lascia il posto a quella successiva per dare corpo alla serie “The Flow of Seasons”. La natura circonda letteralmente il Grand Seiko Studio Shizukuishi, la manifattura dove vengono realizzati questi due orologi e tutti gli altri segnatempo meccanici Grand Seiko.

Immerso in una tranquilla foresta a nord del Giappone, lo studio è dominato dal Monte Iwate, alto 2.038 metri. Non sorprende quindi che i maestri artigiani che creano gli orologi Grand Seiko siano influenzati e ispirati dal paesaggio che vedono mutare con le stagioni ogni giorno. L’ampio e raffinato quadrante della referenza SBGW281 presenta una delicata tonalità color champagne che richiama il Bantō, uno dei quattro “sekki” (termine giapponese per indicare le stagioni), quando l’inverno lascia dolcemente spazio alla primavera e il tanto atteso tepore del sole illumina il paesaggio innevato.

La referenza SBGW287 sfoggia un elegante quadrante di un’intensa tonalità bordeaux, ispirato ai ricchi colori autunnali di Boshū, il ”sekki” durante il quale gli alberi che circondano lo Studio Shizukuishi iniziano a cambiare sfumatura e annunciano che l’inverno è alle porte. La bellezza dell’autunno raggiunge qui la sua massima espressione. Entrambi i segnatempo montano il calibro 9S64, un movimento meccanico a carica manuale assemblato e regolato a mano, visibile attraverso il fondello trasparente. Grazie alla lunga molla principale e alla spirale, entrambe realizzate in leghe SPRON, questo orologio garantisce un alto tasso di precisione e una riserva di carica di 72 ore.

Le due nuove creazioni Grand Seiko arricchiscono la collezione Elegance e sono disponibili presso le Boutique Grand Seiko e i rivenditori autorizzati di tutto il mondo a partire da novembre 2022.

www.grand-seiko.com