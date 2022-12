Ambassador for Men, la nuova fragranza di Gisada

Aromatico, accattivante, intenso, si ispira alle Terre d’Oriente: si tratta di Ambassador for Men, il profumo maschile di Gisada. La maison svizzera, sinonimo di lusso esclusivo lanciata nel 2019 grazie alla maestria del naso di Andreas Wilhelm, creatore di fragranze che con passione e massima cura ricerca ingredienti particolari.

Il profumo si caratterizza per le note succose e pungenti del Mandarino verde e Mela che conferiscono un’iniziale impressione di freschezza agrumata, addolcita da Cardamomo e Violetta. Si combinano poi in un suntuoso accordo con il Pepe nero, l’intensa Lavanda, la peonia fiorita, l’essenza riscaldante del Patchouli e l’esotico Mango. In coda emergono i sentori di Legno di Teak, Vetiver e Ambra, accompagnati dagli accenti delicati di Muschio e Vaniglia.

Ambassador for Men di Gisada. è disponibile nel flacone da 50 e 100 ml.

www.gisada.com