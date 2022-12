Scenario Premium by FerreroLegno

L’evoluzione dell’abitare contemporaneo ci ha portato a vivere lo spazio domestico in una soluzione di continuità, condividendolo con altre persone con differenti bisogni e quindi adattandolo affinché risponda nel corso della giornata a molteplici funzioni. Questa modalità ha fatto emergere la necessità di un cambiamento della percezione della casa, che ha assunto un ruolo centrale, attivando un processo di ripensamento delle priorità ed esigenze in tema di abitare: gli ambienti domestici devono essere più flessibili e ottimizzati per incorporare le necessità lavorative ma anche altre attività attinenti ai propri interessi.

Risponde a queste nuove esigenze il modello Scenario Premium di FerreroLegno, un sistema di pareti scorrevoli – abbinabili anche a pannelli fissi – espressione di uno stile di vita contemporaneo in cui funzionalità ed estetica sono in perfetta sinergia. Premium è parte della collezione Scenario, archetipo di un nuovo concetto di porta che diviene sistema completo di partizione dalle enormi potenzialità, permettendo di separare o creare continuità visiva tra gli ambienti della casa modificandoli facilmente nel corso della giornata in base alle necessità del momento.

Caratteristica distintiva di Scenario Premium è la capacità di aumentare il grado d’intimità e comfort tra diversi locali, valorizzando contemporaneamente l’ambiente in cui è inserito grazie alla purezza delle sue linee. Il pannello in cristallo stratificato 3+3 mm, infatti, racchiude un’anima tamburata che aumenta le prestazioni di fonoassorbenza, senza appesantire la forma, garantendo discrezione e donando una grande forza espressiva. Il sottile profilo in alluminio complanare all’anta, espressione di un design fluido e puro, è giuntato a 45° ed è disponibile in diverse finiture dal laccato bianco optical, al metallizzato vulcano, al laccato nero. Per i cristalli retroverniciati è possibile scegliere tra molteplici finiture al fine di creare atmosfere distintive oppure optare per la variante a specchio che conferisce un carattere ricercato ed elegante agli spazi.

Uno strumento di progettazione flessibile e funzionale che divide e crea ambienti negli ambienti, senza appesantire gli spazi con interventi murali. Una perfetta testimonianza della forza di FerreroLegno, che ha saputo affermarsi sul mercato per competenza, estrema qualità italiana, maestria artigianale, design e continua ricerca in tecnologia e materiali.

Completano la gamma Scenario altre tre differenti soluzioni – VISIO, DELINEO e LIGNUM – tutte stilisticamente improntate a un sofisticato minimalismo, per adattarsi a qualsiasi contesto architettonico, soddisfacendo così le esigenze di interior design di clienti finali e progettisti.

