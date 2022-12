Borgobrufa SPA Resort per risvegliare i sensi anche in inverno

Borgobrufa SPA Resort, il raffinato hotel 5 stelle nel cuore dell’Umbria, a Torgiano, in provincia di Perugia, anche in inverno è la meta ideale per concedersi del tempo di qualità, in luogo di rara bellezza. Silenzio, spazio, benessere e armonia sono concetti reali in questo luogo lontano dal turismo di massa, nato per accogliere una clientela che sa riconoscere la qualità e apprezza la bellezza. L’hotel adults only (18+) si prende cura dei propri ospiti ammaliandoli con panorami mozzafiato e coccolandoli con trattamenti esclusivi, perfetti per risvegliarsi dal torpore invernale e rigenerare la pelle nei mesi più freddi.

Borgobrufa SPA Resort custodisce al suo interno la SPA più grande dell’Umbria: 3.000 mq dedicati al wellness e al relax, dove vivere anche in inverno romantiche esperienze di coppia o riscoprire il proprio benessere individuale. Qui la piscina interna è collegata mediante porte subacquee scorrevoli a quella esterna con acqua riscaldata, postazioni per idromassaggio e getti relax, aperta anche nei mesi più freddi. Il mondo delle saune attende gli ospiti con il bagno di vapore e il bagno salino, la sauna della natura e la sauna panoramica. Poi ancora il vitarium con essenze naturali, musica meditativa e illuminazione policromatica, e i cristalli di neve con temperatura massima di 12°C. Il benessere continua nella Stanza delle stelle e nella Stanza del camino, nell’area relax panoramica e nella Stanza relax sensoriale, ambienti studiati per favorire il rilassamento e coccolare gli ospiti quando le temperature diventano rigide.

Ispirati alla natura e alle tradizioni umbre, i trattamenti spaziano da massaggi a impacchi, individuali e di coppia, che sanno risvegliare anima e corpo dal torpore della stagione più fredda. Tra questi, non a caso, molti sfruttano le proprietà benefiche dei prodotti di stagione, come il tartufo e l’olio extravergine di oliva, prodotto dall’azienda agricola del Sig. Andrea Sfascia, il proprietario di Borgobrufa SPA Resort.

Per preparare e proteggere la pelle durante l’inverno, Borgobrufa SPA Resort propone molti trattamenti esclusivi. Tra questi Fito-energy 100’, trattamento di psico-cosmesi con prodotti a base di fito-melatonina realizzati con brevetto esclusivo dall’azienda che fornisce la linea cosmetica Borgobrufa. La Fito-Melatonina viene estratta da piante molto longeve (come salvia, avena e achillea), aiuta a regolarizzare il ritmo circadiano e abbassa l’emissione di cortisolo (ormone responsabile dello stress). Il trattamento, infatti, offre una soluzione ai disequilibri provocati dalla vita frenetica e dal tempo, ridonando energia vitale su viso e corpo. Si articola in due fasi: prima un’esfoliazione per preparare la pelle a ricevere le sostanze funzionali, poi una detersione profonda grazie a un ricco impacco al burro purificante, durante la cui posa si ripete la pulizia profonda sul viso, accompagnata dall’applicazione nel contorno occhi di siero, crema e maschera. Il trattamento si conclude con un massaggio corpo a base di olio di Fito-Melatonina altamente nutriente.

Oltre che nelle raffinate Private SPA, è possibile vivere l’esperienza di benessere esclusivo anche nelle Suites, come l’Imperial Emotion Suite & SPA. Con i suoi 460 mq di superficie, comprende due camere doppie, angolo bar con selezione di prodotti locali, wine bar, piscina interna riscaldata con panca idromassaggio, sauna finlandese e bagno turco, doccia sensoriale, letto relax e videoproiettore in piscina, oltre al patio esterno con piscina idromassaggio riscaldata e giardino di 220 mq. Le eleganti Suites di Borgobrufa SPA Resort rappresentano l’ultima frontiera del lusso in termini di ospitalità legata al benessere, perfette anche nei mesi invernali per riscoprire la propria essenza e vivere una vacanza emozionante.

www.borgobrufa.it