Nasce la nuova fragranza di Jennifer Lopez “ONE”

Dopo il successo globale della sua ultima fragranza, Promise, arriva ONE, un nuovo profumo di Jennifer Lopez, una delle più grandi influencer globali di tutti i tempi.

ONE è un sentimento, un’energia, un modo di essere che riflette armonia e porta pace. La fragranza stessa ispira fiducia e pace, avvolgendo chi la indossa in un profondo senso di calore e radicamento. Un legnoso floreale che si apre con un’esplosione di pepe rosa e delicati fiori di fresia e fiori di pesco, rivelando il calore cremoso delle note di cuore che includono Jasmin Absolut e sentori resinosi di Patchouli, Muschio di Quercia e Ambra. La fragranza termina con la morbidezza avvolgente di legno di sandalo, cristallo di muschio e pelle scamosciata, un trio che offre un’armoniosa sensualità simile alla pelle.

Il flacone è un autentico inno al naturale senso dello stile di Jennifer, toni rosati con una moderna finitura opaca che mette in risalto il lussuoso hardware in oro rosa. Il design elegante e femminile di ONE è un’evoluzione naturale di Promise.

ONE Eau de Parfum è disponibile nella versione da 30, 50 e 100ml.

