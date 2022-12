Outfit maschili: come dare un tocco di eleganza a ogni look con la cravatta di seta

La cravatta di seta conferisce uno stile ricercato a qualsiasi outfit da sfoggiare in occasioni speciali, che si tratti dell’ambito professionale o di eventi importanti della propria vita.

Al giorno d’oggi è possibile scegliere tra un’ampia varietà di modelli, che spazia dalle proposte a tinta unita a quelle in stile regimental, passando per le varietà a pois oppure con le più diverse fantasie.

A prescindere dalle preferenze personali, tuttavia, per conferire il giusto tocco di eleganza al look è importante orientarsi verso proposte sartoriali, per esempio optando per una cravatta di seta di Camicissima, azienda di riferimento del settore che dal 1931 realizza indumenti e accessori di tendenza per il pubblico maschile.

Come abbinare la cravatta di seta ad un look formale

In un look formale, la cravatta di seta si abbina a colletti all’italiana o alla francese, a seconda che si tratti di un modello più stretto, e quindi con nodo discreto, oppure più largo, e perciò con un nodo grande.

A livello di colori, sulla camicia bianca può andare bene una cravatta nera, magari in tinta con il due pezzi composto da giacca e pantaloni; oppure si può anche sceglierne una in contrasto, ma dai toni scuri come il rosso mattone o al massimo il blu.

La tinta unita è auspicabile, ma anche le righe oblique di una regimental si prestano bene a un outfit da cerimonia o da ufficio: in quest’ultimo caso, il consiglio è di sfoggiare modelli mogador oppure a nastro. Le righe sfumate, invece, si prestano meglio per outfit casual chic.

Per quanto riguarda gli abbinamenti, la cravatta di seta è perfetta per completare un look che comprende gilet dallo scollo a V per mostrare l’intero colletto della camicia, il nodo e alcuni centimetri della parte anteriore.

L’abbinamento dovrà essere in linea con il completo e non differire troppo dal resto, al fine di non mescolare troppi colori diversi, ma magari prediligendo contrasti tono su tono. Infine, la camicia celeste con sottili righe è concessa, ma solo se la cravatta è a tinta unita. Lo stesso vale per tutte le varianti che possa presentare la camicia.

Abbigliamento casual: come valorizzarlo con una cravatta di seta

Un look casual può comunque diventare elegante con una cravatta di seta: visibile in parte o totalmente, è perfetta sopra a un paio di jeans, meglio se scuri, o comunque a pantaloni sia comodi che attillati.

In questi casi sono concessi i pois, le linee geometriche più svariate e fantasie creative o colori come il rosa e il giallo, donando quel tocco di ironia che può riflettere il momento spensierato.

Colori chiari o accesi corrispondono quindi a un’eleganza più goliardica e lasciano la possibilità di aggiungere giacche in denim o blazer, pantaloni chino o a palazzo, lunghi fino al ginocchio nelle stagioni più calde. Anche l’abbinamento con le scarpe può richiamare i colori della cravatta, ma a questo punto vanno bene delle sneakers così come delle stringate scamosciate o degli stivaletti.

Nonostante tutto, mescolare fantasie diverse resta sempre sconsigliabile, anche se è una regola che vale soprattutto per gli outfit formali. Se anche la camicia o la giacca presentano delle decorazioni, sarebbe preferibile una tinta unita sulla cravatta, magari vivace, mentre si può osare in caso contrario. L’unica eccezione, ovviamente, è rappresentata da motivi che si rivelano pressoché identici a quelli di uno dei capi.

Qualunque cravatta si scelga d’indossare, se realizzata in seta meglio dedicarle un lavaggio delicato, preferibilmente a secco, e stirarla accuratamente ma a basse temperature al fine di garantirne la longevità.