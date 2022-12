La memoria olfattiva può essere risvegliata da un profumo e far tornare in vita i ricordi; la casa è un rifugio e un profumo, può essere la chiave in grado di aprire le porte a un universo di ricordi ed emozioni. Il ricordo di un profumo ha un potere immenso che attende solo di essere risvegliato. Questo autunno il brand spagnolo Equivalenza amplia la linea AROMATICS con tre nuove fragranze sofisticate e seducenti create per regalare nuove emozioni e rispolverare vecchi ricordi, così da rendere il ritorno a casa come un viaggio a ritroso nelle memorie.

Oriental Wood, Sensual Sandalwood e Delicious Wine sono le tre nuove fragranze per la casa della linea Aromatics, disponibili nei formati olio idrosolubile, mikado e deodorante per auto.

Oriental Wood 100ml

La fragranza si apre con leggere note fresche e frizzanti prima di fondersi in un cuore incredibilmente legnoso con accenti speziati di cedro, patchouli e cannella. Una scia orientale avvolge la fragranza alla perfezione. Le note dominanti sono cedro e tonka.

Sensual Sandalwood 100ml

Una fragranza legnosa a base di legno di sandalo e patchouli che si apre con note speziate e accenni di agrumi che si fondono in un cuore estremamente legnoso. Avvolta da una nube ambrata e balsamica con note di muschio, impone il suo carattere sensuale.

Delicious Wine 100ml

Apre con una nota di testa rinfrescante, acquosa e fruttata, con note di uva e frutti di bosco, per poi sciogliersi in un cuore dominato da note al sapore di vino con accenni floreali. In secondo piano, le note legnose della Betulla evocano il vino chiuso nella sua botte e completano la fragranza alla perfezione.

Tante fragranze ma un solo flacone: donare ai profumi una seconda vita è un altro modo per prendersi cura dell’Ambiente. Equivalenza dà la possibilità di trovare la fragranza ideale tra una vasta selezione e ricaricare il flacone una volta terminata. I prodotti ricaricabili oltre ad essere più vantaggiosi, proteggono il Pianeta dagli sprechi e dai rifiuti inutili.

