Inverno di charme e benessere al Romantik Hotel Turm***** di Fiè allo Sciliar

Design e bellezza. Sono le parole d’ordine dell’inverno 2023 del Romantik Hotel Turm***** di Fiè allo Sciliar, nell’Alpe di Siusi. Charme, comfort e originalità nelle suite, tutte splendide e ognuna diversa. Benessere e relax nella Spa che mette a disposizione un’ampia scelta di trattamenti tutti da provare. Un’esperienza unica perché personalizzata, da confezionare su misura a seconda di esigenze e gusti.

La proposta del Romantik Hotel Turm per l’inverno è all’insegna del wellness e del rilassamento profondo, grazie a trattamenti scelti su misura a seconda delle proprie esigenze e preferenze. Va in questa direzione il pacchetto “Relax e benessere totale”, valido per tutta la stagione invernale, che permette di creare la propria vacanza. L’offerta comprende: 7 pernottamenti in camera doppia, trattamento di mezza pensione con menu Romantik o 1001 calorie, aperitivo di benvenuto nella cantina scavata nella roccia, romantica cena finale con menu degustazione a 5 portate e vini in abbinamento ai piatti. Ma soprattutto compreso nel pacchetto: 7 trattamenti benessere a scelta tra tutti quelli a disposizione.

Il menu della Spa offre un’ampia scelta di rituali: bagni, impacchi, peeling, massaggi, da vivere da soli o in coppia, a base di prodotti del territorio o realizzati da marchi prestigiosi.

Il primo giorno di vacanza, per dare inizio al percorso di benessere con il trattamento viso Age Summum: un programma anti-età Guinot con vitamina C ed E, 56 principi attivi e acido ialuronico. Il massaggio a digito-pressione rilassa i muscoli del viso e del collo. L’effetto è visibile già dopo il primo trattamento (55 min).

E’ il momento di dedicarsi al corpo: parola d’ordine eliminare le cellule morte con il Peeling al miele e sale con vinaccioli composto appunto da un mix di vinaccioli, miele biologico dell’Alpe e sale. Il calore della pietra ha un effetto rilassante, mentre il peeling rigenera la pelle (45 min).

A seguire al trattamento precedente un Linfodrenaggio cosmetico. Con delicatezza questa tecnica permette di condizionare in maniera diretta il sistema linfatico di tutto il corpo. Da un lato si rinforza il sistema immunitario, dall’altro si ottiene un’azione drenante e detox (50 min).

Verso la metà della vacanza arriva il trattamento Bagno di Cleopatra, caldo e rilassante. Molto nutriente per la pelle grazie al mix di latte, miele e olio d’oliva. Una vera coccola (25 min).

Nei giorni passati in montagna si è più attivi: le lunghe passeggiate mettono alla prova piedi e gambe. Dalla Spa il consiglio è quello di un Dynamic Feet & Legs Massage, un massaggio profondo alle gambe che aiuta a rilassare i tessuti, a riattivare la circolazione e a rivitalizzare anche i piedi, dall’effetto profondamente rilassante anche per la mente (50 min).

C’è una parte del corpo che non va trascurata: gli occhi, importanti rivelatori d’età. La soluzione è semplice, il Trattamento occhi Eye Logic è specifico per la bellezza dello sguardo. Sviluppato proprio per queste zone più fragili, il trattamento agisce su occhiaie e borse, su palpebre inferiori e superiori, sulle rughe orbicolari e sulla ruga del leone (45 min).

A conclusione di questo percorso di benessere ecco il trattamento altoatesino per eccellenza. Il Melum – massaggio con fagottini caldi. I fagottini caldi realizzati con mele locali stimolano il corpo e l’energia, rinvigoriscono i tessuti e la muscolatura. La mela con i suoi oligoelementi importanti e le vitamine è un’arma efficace contro l’invecchiamento della pelle e un ottimo protettore del sistema cardiovascolare. L’olio di pino cirmolo e la miscela segreta di spezie danno un tocco in più al massaggio che, grazie ai fagottini, riesce a far fluire il calore attraverso il corpo per un’esperienza meravigliosa (50 min).

Il soggiorno continua all’insegna dello charm nella propria stanza, unica e diversa da tutte le altre. Sì, perché al Romantik Hotel Turm non c’è una camera uguale all’altra, ognuna ha il suo stile. Ci sono le camere classiche “gallo cedrone”, quelle superior “gazza ladra” e le suite, ciascuna con un nome differente. Dalla “vista da astore” alla “torre del falco”, dalla “nido d’aquila” alla “cornacchia grigia”: nomi ispirati agli uccelli, passione del patron Stephan Pramstrahler.

Ogni stanza ha le sue peculiarità che la contraddistinguono, dai colori predominanti ai materiali utilizzati, dalla disposizione degli arredi agli accessori di pregio scelti con cura. E poi immancabili: un tocco d’arte, rappresentato da un quadro di valore o una scultura, e un mobile altoatesino, solitamente antico, sicuramente originale, elemento che ricorda il luogo in cui ci troviamo.

Proprio grazie a questa grande differenziazione, tra gli ospiti c’è chi ama scegliere con cura la propria stanza, chi va sempre nella stessa perché la sua preferita, chi cambia ad ogni vacanza, per vivere un’esperienza sempre nuova. E poi c’è anche chi non sceglie, perché vuole godersi la sorpresa: aprire la porta e lasciarsi stupire dalla bellezza.

