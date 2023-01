I métier d’art di Vacheron Constantin rendono omaggio alla mitologia cinese

Vacheron Constantin presenta tre segnatempo Traditionnelle Tourbillon in edizione limitata e numerata che rendono omaggio alla leggenda cinese della fenice e del drago. I due favolosi animali sono raffigurati secondo la tradizione, e compongono una splendida danza intorno alla perla. Nella mitologia cinese, la fenice e il drago simboleggiano la forza e la grazia: un’unione perfetta che porta pace e felicità.

Sul quadrante guilloché a mano, la fenice e il drago assumono la forma di applicazioni scolpite in oro rosa. Le tre versioni del modello si distinguono per il trattamento galvanico del quadrante, che può essere nero, blu scuro e color argento. Ogni versione è stata realizzata in edizione limitata composta da 16 esemplari. La cassa in oro rosa ha un diametro di 41 mm, ed è incisa con volute a forma di nuvola sulla lunetta e sulle anse, che formano un motivo a bassorilievo sulla carrure.

Per animare questa scena mitologica, è stato scelto il calibro 2160 a carica automatica con tourbillon. Con i suoi 188 componenti, questo movimento ultrasottile, dello spessore di appena 5,65 mm grazie al rotore periferico che garantisce una riserva di carica di 80 ore, ha permesso di realizzare un’elegante cassa con fondello in vetro zaffiro, attraverso la quale si possono ammirare i particolari delle finiture.

www.vacheron-constantin.com