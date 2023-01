Ceramica Cielo protagonista della 7ª edizione degli Archiproducts Design Awards

Anche quest’anno Ceramica Cielo si aggiudica la vittoria degli Archiproducts Design Awards 2022 nella categoria bagno: quinta vittoria su sette edizioni Cielo si riconferma leader nel settore, capace di creare pezzi unici per design, eleganza e funzionalità, a suggello dell’eccellenza produttiva e stilistica raggiunta in questi anni.

A vincere il prestigioso premio è Marcel, design di Andrea Parisio e Giuseppe Pezzano, un mobile con lavabo freestanding dall’animo artistico e raffinato. Esemplare dallo stile unico e inconfondibile, il lavabo con mobile di Ceramica Cielo si riconferma una soluzione di alto artigianato industriale che guarda alla contemporaneità.

Caratterizzato da una minuziosa attenzione per i dettagli, Marcel presenta linee sinuose e razionali ispirate al Bauhaus e alla produzione di mobili in paglia di Vienna, in una mescolanza di stili che denotano un’elevata capacità di reinterpretare ed esprimere la realtà in chiave moderna.

L’elemento distintivo di Marcel, che ha conquistato una giuria composta da 50 autorevoli esponenti internazionali del mondo del design e alcuni tra i più influenti studi di architettura a livello globale, è la perfetta unione della ceramica al giunco. Con le sue infinite combinazioni, le numerose possibilità di abbinamenti cromatici e le dimensioni contenute, il design di Marcel risulta allo stesso tempo innovativo, morbido e ricercato, in un gioco armonico di contrasti che interseca ceramica e paglia da un lato, tonalità lucide e opache dall’altro. Il lavabo si può declinare nella variante bianco lucido o nelle tonalità opache e lucide delle palette cromatiche “Terre di Cielo” e “Acque di Cielo”. La struttura è disponibile in legno di frassino naturale oppure tinto nero, in netto contrasto con il lavabo in ceramica posto nella parte superiore.

L’impatto estetico si amplifica nella versione combinata con lo Specchio Marcel rettangolare a doppia anta con scocca in legno di frassino naturale o tinto nero e anta destra in paglia di Vienna.

Marcel si riconferma quindi un concentrato di materiali naturali capace di rendere la sala da bagno estremamente sofisticata. Funzionalità e design si attestano gli elementi vincenti di un progetto caratterizzato dalla qualità delle finiture e dalla cura estrema del dettaglio, valori che rendono Ceramica Cielo simbolo dell’eccellenza Made in Italy nel mondo.

www.ceramicacielo.it